Украина – МВФ: вместе невозможно и врозь никак

Украина на текущей неделе выплатила крупнейшему своему кредитору – Международному валютному фонду последний в 2013 году долговой транш по ранее взятым кредитам. Платеж в размере 360 млн долл. преподносится властями как финансовый подвиг в условиях общеэкономической нестабильности. При том, что общий платежей в 2013 году составил 5,6 млрд долл., а запланированный объем платежей в 2014 году составил порядка 3,66 млрд долл.

Осуществленный платеж рассматривают не только «дружественный шаг», подтверждающий платежеспособность Украины, но и залог успеха во время предстоящего заседания Совета директоров Фонда, на котором в числе прочих поднимут и украинский вопрос – а именно возможность разработки новой программы сотрудничества и кредитования украинской экономики предположительно в объеме 15 млрд долл.

Ресурс МВФ остается для Украины практически единственным источником пополнения золотовалютных резервов, которые активно используются сейчас для стабилизации валютного курса, поддержки социальных стандартов и оплаты энергоресурсов. Объем резервов от месяца к месяцу падает. С начала года он уже сократился почти на 4 млрд долл (16%) до 20,6 млрд долл. и продолжает стремительно приближаться к критическому минимуму. И потому необходимость восстановления достаточной ликвидности государственных финансов не вызывает сомнений.

Иными словами, деньги действительно нужны. Кроме того, сам факт их предоставления сулит получение другой финансовой помощи – уже от Европейского Союза в объеме 610 млн евро, а заодно сигнализирует инвесторам, готовым поработать в нашей стране, о надежности партнерства.

В то же время цена финансирования не позволяет с уверенностью говорить о том, сможет ли Киев в принципе достичь цели и выполнить условия, которые выставляет МВФ для открытия доступа к кредитным ресурсам. Тем более, что Фонд выставляет их давно, последовательно и бескомпромиссно, не уступая Украине «ни пяди» запрашиваемых реформ и считая, что только реформирование национальной экономики позволит стране повысить свою эффективности и справиться с глобальными вызовами.

Но чего ждать в декабре, а главное – что будет, если денег все-таки не выделят?

Претензии все те же

Украине в целом не привыкать вести переговоры в МВФ. Несмотря на то, что срок реализации предыдущей программы с заявленным, но так и не предоставленным объемом финансирования 15 млрд долл. (отсюда, к слову, и финансовый ориентир новой программы), подошел к концу в декабре прошлого года, технические консультации не прекращались. В частности, в Министерстве финансов Украины УНИАН сообщили, что помимо собственно прямых миссий фонда, побывавших в Украине трижды на протяжении текущего года с целью переговоров с властями, Киев также посещали технические консультанты налогового-бюджетного департамента МВФ и представители пост-программного мониторинга. И это не считая консультаций по вопросам формирования бюджета, которые продолжаются до сих пор, а также участия украинской делегации в ежегодных сборах управляющих Международным валютным фондов и Всемирным банком в октябре текущего года.

Факт ведения технических дискуссий не единожды подтверждали УНИАН и на регулярных брифингах представителей МВФ в Вашингтоне. Другое дело, что итогом бесед всегда оставался лишь намек на продолжение дискуссий, а условиями сотрудничества назывались годами неизменные требования. Они точно указывают на главные проблемы украинской экономики.

В их числе - движение в сторону плавающего валютного курса, укрепление доверия к финансовому сектору, реформа энергетического сектора в части приведения тарифов к реальным ценам на газ и упразднение бюджетного субсидирования НАК «Нафтогаз Украины», улучшение фискальной дисциплины, сокращение расходов правительства и, наконец, масштабные реформы, направленные на улучшение инвестиционного климата страны.

"Система гибкого обменного курса лучше подходит украинским характеристикам экономики», - прокомментировал позицию МВФ представитель Фонда в Украине Жером Ваше. - «Мы считаем, что более гибкий обменный курс подтолкнет экспортную эффективность, экономический рост, на фоне волатильных экспортных цен и спроса".

В то же время представитель Фонда озвучил и ряд новых задач. В частности, МВФ рекомендует Национальному банку Украины перейти к инфляционному таргетированию в качестве способа усовершенствования монетарной политики, отсрочить снижения ставок по налогу на прибыль и НДС, как предусматривает Налоговый кодекс, а также применять независимый аудит банков для проверки качества активов, адекватности залогов и сформированных резервов. Это, по словам Ваше, позволит укрепить банковскую систему.

Комментируя вышеозначенный перечень, украинские эксперты подчеркивают: базовые требования Фонда остались неизменными с первой программы stand-by 2008 года. И потому велика вероятность того, что они станут основой новой программы в случае возобновления сотрудничества с Фондом. «В то же время при озвучивании новых рекомендаций Фонд опирается на то, что уже было сделано, и корректирует свои базовые требования исходя из своего понимания того, что будет экономически целесообразным, учитывая текущее состояние украинской и мировой экономики», - отметила в комментарии УНИАН вице-президент департамента корпоративных финансов компании Visum Capital Марина Фомина.

Если денег не будет

Однако в Украине экономическая целесообразность идет, увы, в разрез с политической. Слишком очевидна обратно пропорциональная зависимость между ценностью требуемых со стороны МВФ преобразований – например, в части повышения тарифов на газ для населения и электоральными маневрами власти, рейтинги которой ускорят падение, как только запросы Фонда будут реализованы. Накануне президентских выборов 2015 года риск остаться непонятым в угоду гипотетического финансового «просветления» не возьмет на себя ни один украинский политик. Да и рядовой украинский избиратель явно по-своему оценит ценность заемных денег, когда увидит коммунальную платежку с четырехзначными цифрами. Возникает вопрос: какого чуда ждать в декабре – кредитного или валютно-коммунального? Эксперты полагают - никакого!

«На мой взгляд, в сложившихся условиях решением может быть либо отказ от предоставления кредита, либо его выделение на значительно меньшую сумму, чем предполагалось», - отметил в комментарии УНИАН директор аналитической группы "Da Vinci AG" Анатолий Баронин.

По его мнению, серьезным сигналом будет решение на саммите в Вильнюсе. «Если Киев сорвет подписание договора об ассоциации, переговорный процесс с МВФ будет идти значительно труднее и будет для нас фактически бескомпромиссным», - уверен эксперт.

С ним согласен и глава аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий. «Поскольку нет никакого прогресса по выполнению требований МВФ мы ожидаем, что фонд вынесет решение в стиле "мы продолжаем сотрудничество но без выделения кредита", - сказал Паращий.

В свою очередь руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен, отвечая на вопрос УНИАН о том, какого решения Совета директоров можно ожидать, дипломатично ответил: «Скорее нейтрального».

Следующая остановка – дефолт?

Отсутствие финансовой поддержки со стороны МВФ может привести к дальнейшему снижению кредитных рейтингов страны и ограничению доступа ко внешним заимствованиям. «Это влечет за собой риск дефолта Украины по ее обязательствам», - уверена Марина Фомина. Она подкрепила свою точку зрения цифрами, согласно которым темпы роста украинской экономики равны нулю, дефицит бюджета по итогам года близится к 6,5% ВВП, а объем резервов в 2014 году может упасть до исторического минимума в 12,9 млрд.долл. по оценкам рейтинговых агентств Fitch и Standard&Poor’s.

Эксперт Анатолий Баронин также пессимистичен в оценках. «Все будет зависеть от ситуации с «окнами» на мировом рынке заимствований. Если ЕС или Россия в зависимости от решения саммита в Вильнюсе окажет финансовую поддержку, то непредоставление МВФ транша Украине не будет иметь существенных последствий. В противном случае фактически все суверенные долговые обязательства лягут на плечи внутреннего рынка заимствований, что приведет к еще более значительному торможению экономики», - сказал Баронин в комментарии УНИАН.

При этом он обратил внимание, что Украина обладает финансовым ресурсом как минимум до конца первого полугодия 2014 года. «Однако после этого, если ситуация на внешних экспортных и долговых рынках для Украины не изменится, можно говорить о возможности пересмотра прогнозов в сторону значительного ухудшения. Пока что я не стал бы говорить о рисках наступления дефолта, однако давление на экономику может значительно возрасти, спровоцировав серьезные сбои в ее работе», - подчеркнул эксперт.

Не менее категоричен Александр Паращий: «Это (отсутствие денег МВФ - УНИАН) будет очень сильный удар по восприятию кредитоспособности страны. На первом этапе это повлечет за собой снижение кредитных рейтингов и рост стоимости заемных ресурсов. Дальше мы можем ожидать более активный выход инвесторов из страны». Александр Вальчишен спрогнозировал еще и потерю суверенитета в пользу соседних стран. «Если МВФ не примет решение о выделении средств Украине, то последствием может стать депрессия в экономике, а также частичная сдача национального суверенитета Кремлю», - предположил эксперт.

В свою очередь аналитики рейтинговых агентств обратили внимание, что отсутствие прогресса в переговорах с МВФ и как следствие снижение суверенных рейтингов Украины уже повысило доходность украинских евробондов до 10% в долларах США. Это также повышает вероятность дефолта Украины. И по степени вероятности дефолта наша страна уступает только Аргентине, которая перманентно пребывает в состоянии экономического кризиса и риска невыплаты государственных обязательств.

При всем богатстве выбора

Впрочем, есть и другая точка зрения. Например, о том, что краткосрочная выгода от кредитных ресурсов МВФ откажется ниже ожиданий.

«Экономическое положение Украины на текущий момент оставляет желать лучшего – в стране уже пятый квартал рецессия. Без поддержки МВФ стране придется крайне плохо. Однако такая поддержка обойдется достаточно дорого. Требования отразятся, в первую очередь, на населении страны», - сказала в комментарии УНИАН заместитель директора аналитического департамента компании Альпари Дарья Желаннова.

По ее мнению, сомнителен и приток инвестиций в случае позитивной переговорной динамики с МВФ. «Украина даже при поддержке МВФ вряд ли привлечет серьезный поток средств. При малейшей угрозе сворачивания программы количественного смягчения инвесторы поспешно выводили капиталы из более благополучных и устойчивых Бразилии, России и других стран», - подчеркнула эксперт.

Означает ли это, что в условиях, когда МВФ не окажет необходимой поддержки, а средства в любом случае потребуются, Украине придется искать другие возможности финансирования? Бесспорно. Равно как бесспорно и то, что в отсутствие финансирования со стороны МВФ Украине вряд ли удастся получить финансовую помощь со стороны Евросоюза.

А значит, источников ресурсов будет только два – Россия и Китай. И в этом случае сценарий развития событий вполне предсказуем. Москва потребует от Украины широкие политические преференции. Пекин, который в скором времени планирует посетить Президент Украины Виктор Янукович, выделит средства только под конкретные проекты, выгодные, прежде всего, китайской стороне и реализуемые на условиях китайской стороны. Ни о какой макроэкономической подоплеке выделения средств даже речи не пойдет.

Леся Сафронова (УНИАН)