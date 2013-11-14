Рост экономики еврозоны замедлился

Рост экономики еврозоны в III квартале 2013 г. замедлился, хотя это ожидалось аналитиками. Снижение темпов роста связано с замедлением темпов в Германии и Франции, пишут "Вести.ru".

Внутренний валовой продукт еврозоны в III квартале вырос на 0,1% в квартальном выражении, свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза.

В годовом выражении показатель упал на 0,4%.

Аналитики, опрошенные Blооmberg, прогнозировали рост в квартальном выражении на 0,3% и снижение показателя на 0,3% в годовом. Напомним, что по итогам II квартала экономика региона вышла из рецессии, которая длилась шесть кварталов подряд.

"Если говорить о еврозоне, то перед регионом также стоят важные вопросы, которые предстоит решить в ближайший месяц. Еще одна большая задача для еврозоны заключается в создании банковского союза. Для его создания в ноябре ЕЦБ проведет стресс-тесты банковской системы региона, проверит качество активов, для того чтобы банковский союз смог заработать через год, - считает старший экономист ING Филипп Ледент. - В течение года уже будут некоторые частичные результаты, а также будут решаться определенные вопросы и задачи. Так что для еврозоны все еще есть большие задачи, требующие решения, даже несмотря на то что продолжается постепенное восстановление экономики".

Эксперты Еврокомиссии ожидают роста ВВП еврозоны в следующем году на уровне 1,1%, безработица в регионе останется на рекордно высоком уровне в 12,2% до 2015 г. Годовая инфляция в 17 странах валютного блока ожидается на уровне 1,5% в 2013 и 2014 гг. В 2015 г., как ожидается, показатель упадет до 1,4%.