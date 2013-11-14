Профицит внешней торговли услугами вырос до 5,119 млрд долл.

Профицит внешней торговли услугами в Украине в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,45%, или на 73,3 млн долл. - до 5,119 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт услуг вырос на 587,7 млн долл., или на 5,8% - до 10,657 млрд долл., импорт услуг - на 514,4 млн долл., или на 10,2%, до 5,538 млрд долл. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.

Наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта традиционно составили транспортные услуги (56,6%), услуги по переработке материальных ресурсов (11,9%), а также деловые услуги (10%) и услуги в сфере телекоммуникаций, компьютерные и информационные услуги (9,5%).

Рост объемов экспорта услуг в январе-сентябре 2013 года зафиксирован в сфере услуг телекоммуникаций, компьютерных и информационных услуг - на 223,8 млн долл., услуг, связанных с финансовой деятельностью - на 71,4 млн долл., деловых услуг - на 23,1 млн долл., роялти и других услуг, связанных с использованием интеллектуальной собственности - на 12,7 млн долл.

В то же время, зафиксировано снижение объемов экспорта предоставленных транспортных услуг - на 336,8 млн долл. (за счет уменьшения экспорта услуг воздушного транспорта, морского, других вспомогательных и дополнительных транспортных услуг и услуг железнодорожного транспорта), услуг по ремонту и техническому обслуживанию - на 168,5 млн долл., услуг по страхованию - на 30,8 млн долл., услуг, связанных с путешествиями - на 24,2 млн грн, с услугами строительства - на 16,6 млн долл.

Экспорт услуг в страны СНГ в январе-сентябре 2013 года составил 41,6% общего объема экспорта, в страны Европейского Союза - 28,6%. Основной страной-партнером Украины в экспорте услуг остается Россия, на которую приходится 4,033 млрд долл. или 37,8% общего объема экспорта.

Наибольшую долю в импорте услуг по итогам января-сентября 2013 года составили транспортные услуги - 22,1%, деловые услуги - 19,9%, финансовые услуги - 13,7%, услуги, связанные с путешествиями - 10,4%, государственные и правительственные услуги - 10,4%.

Рост объемов импорта услуг зафиксирован в сфере деловых услуг - на 289,6 млн долл., государственных и правительственных услуг - на 129,8 млн долл., роялти и прочих услуг, связанных с использованием интеллектуальной собственности - на 126,7 млн долл., телекоммуникаций, компьютерных и информационных услуг - на 124,1 млн долл., и услуг, связанных с путешествиями - на 117,6 млн долл.

В то же время, снизились объемы импорта услуг частным лицам, культурных и рекреационных услуг - на 151,3 млн долл., транспортных услуг - на 92 млн долл. строительных услуг - на 60,8 млн долл.

Импорт услуг из стран СНГ в январе-сентябре 2013 года составил 20,1% общего объема импорта, из стран Европейского Союза - 53,5%.

Как сообщал УНИАН, профицит внешней торговли услугами в Украине по итогам первого полугодия 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 0,1%, или на 3,6 млн долл. - до 3,423 млрд долл.

Профицит внешней торговли услугами в Украине за 2012 год снизился на 9,7% по сравнению с 2011 годом – до 6,821 млрд долл. В 2012 году экспорт услуг составил 13,528 млрд долл., или 98,1% по отношению к 2011 году, объем импорта составил 6,706 млрд долл. и вырос на 7,6%.