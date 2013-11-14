Котировки гривни к доллару на межбанке изменились незначительно

В четверг, 14 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2150/8,2190 грн/долл. против 8,2140/8,2190 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,0355/11,0450 грн/евро с 11,0450/11,0555 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2507/0,2512 с 0,2512/0,2517 грн/рубль на 12.00. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,7195 (-0,1105).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3420/1,3495.

Как сообщал УНИАН, в среду, 13 ноября к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,2130/8,2170 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,0190/11,0285 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2496/0,2501 грн/рубль.