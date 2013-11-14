ВВП Польши вырос почти на 2%

Варшава. Валовой национальный продукт входящей в Евросоюз Польши в третьем квартале 2013 года вырос на 1,9% после 0,8% плюса во втором квартале и 0,5% роста за первые три месяца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сообщил в четверг государственный комитет статистики (GUS) со ссылкой на свои предварительные оценки.

Отмечается, что польская экономика в третьем квартале т.г. росла самыми быстрыми темпами со второго квартала 2012 года.

Глава польского правительства Дональд Туск заявил на пресс-конференции, что обнародованные данные подтверждают стабильное возобновление экономического роста Польши на фоне продолжающейся рецессии в большинстве государств Евросоюза.

Он отметил, что это подтверждают не только сегодняшние данные, а также обнародованные ранее данные о росте промышленного производства в Польше в сентябре на 5,6% и профиците внешней торговли в том же месяце на уровне около 700 млн евро.

По словам Туска, кумулятивный рост польской экономики, несмотря на разразившийся в конце 2008 года мировой финансовый кризис, cоставил за последние 5 лет почти 20%.

«За пять лет кризиса мы удержали самый высокий рост в Европе», - отметил польский премьер.

Он также подчеркнул, что сегодняшние данные о росте ВВП позволяют увеличить прогноз на весь текущий год до около 1,5% с ожидаемых ранее менее 1,3%.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в третьем квартале 2013 года ускорилось до 1,5% с 1,3% во втором и 1,1% за первые три месяца текущего года. Украинская экономика снижается пятый квартал подряд.