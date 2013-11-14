Дефицит внешнеторгового баланса США вырос на 8%

Дефицит торгового баланса США в сентябре 2013 года вырос на 8% и составил 41,8 млрд долл. Об этом свидетельствует обнародованный отчет министерства торговли страны, передают Вести.ru.

Согласно пересмотренным данным в августе отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составляло 38,7 млрд долл., а не 38,8 млрд долл., как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали увеличения дефицита до 39 млрд долл. с ранее объявленного августовского уровня.

"В следующем году дефицит может сократиться на фоне усиления мирового роста и потенциального повышения экспорта энергоносителей из США, - считает экономист Wells Fargo Securities Тим Кинлен. - Я бы ожидал сокращения торгового дефицита в следующие 3-4 квартала или около того".

Экспорт из США в сентябре снизился на 0,2% до 188,9 млрд долл., импорт вырос на 1,2% до 230,7 млрд долл. - максимума с ноября 2012 года.

В сентябре дефицит торгового баланса США с Китаем вырос до 30,5 млрд долл. с рекордных 29,89 млрд долл. в августе.