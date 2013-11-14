Глава НБУ подтвердил, что конвертации валютных вкладов в гривню не будет

Национальный банк Украины не рассматривал и не планирует рассматривать вопрос конвертации валютных вкладов в гривню, сообщил журналистам глава НБУ Игорь Соркин.

По его словам, необходимо поставить точку в этом вопросе. «Национальный банк не рассматривал, не рассматривает и не планирует рассматривать вопрос конвертации валютных вкладов в гривню, поскольку это противоречит законодательству Украины, политике Национального банка и здравому смыслу», - заявил глава НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк принимает меры по снижению доли валютных вкладов. В частности, через нормы обязательного резервирования и дифференциацию отчислений в фонд гарантирования, что способствует снижению ставок по валютным вкладам и снижению их привлекательности для граждан на фоне гривневых.

В то же время, в октябре-ноябре текущего года в ряде СМИ появилась информация о возможных инициативах Национального банка Украины по конвертации валютных вкладов граждан в гривню.

По итогам января-октября текущего года чистая покупка валюты населением составила 1,157 млрд долл. (в эквиваленте),что в 7,3 раза ниже показателя также чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года в 8,454 млрд долл. (в эквиваленте). Банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в октябре снизились на 87,9 млн долл. и по состоянию на 1 ноября 2013 года составили 22,890 млрд долл.