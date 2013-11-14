Fitch снизил рейтинги 9 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за снижением суверенного рейтинга Украины снизило долгосрочные кредитные рейтинги 9 украинских банков до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом по всем рейтингам.

Об этом говорится в сообщении Fitch, текстом которого располагает УНИАН.

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«Fitch Ratings снизил долгосрочные кредитные рейтинги эмитентов в иностранной валюте для «Государственного экспортно-импортного банка» («Укрэксимбанка»), Государственного «Ощадбанка», «Приватбанка», «Укрсиббанка», «Укрсоцбанка», «VTB Банка», «ProCredit Банка», банка «Pravex», банка «Credit Agricole» до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозам по долгосрочным рейтингам», - говорится в сообщении.

Одновременно Fitch пересмотрел прогноз по рейтингам «Альфа-банка» и банка «Пивденный» до негативного со стабильного.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Fitch Ratings понизил суверенный долгосрочный рейтинг Украины и рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом. Кроме того, был снижен рейтинг евробондов Украины до уровня «В-» с «В». Затем агентство понизило кредитные рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах 11 украинских компаний до «В-» с «В» с негативным прогнозом. В частности, понижены рейтинги агрохолдингов «Авангард», «Кернел», «Мироновский хлебопродукт», «Мрия», «Укрлендфарминг», энергетического холдинга «ДТЭК», горно-металлургических «Метинвест» и Fintest Trading, горно-обогатительной компании «Ferrexpo», а также транспортной «Лемтранс» и НАК «Нафтогаз».