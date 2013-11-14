Нацбанк запустил модернизированную систему карточных расчетов внутри страны

Национальный банк Украины объявил старт модернизированной Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП), которая позволит обеспечить карточные расчеты внутри страны, снизить стоимость и повысить безопасность таких расчетов, заявил журналистам глава НБУ Игорь Соркин.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, событие имеет стратегическое значение для развития банковской системы Украины. «Если в 2011 году доля безналичных платежей составляла 8,1% от их общего объема, то за три квартала 2013 года это уже 16,7%, то есть, показатель вырос вдвое. Реализуя политику развития безналичных платежей, в 2012 году мы разработали стратегическую программу, которую внедряем. Ключевыми задачами этой стратегии являются модернизация карточной системы НСМЭП, внедрение центрального маршрутизатора и расчетного клирингового центра», - сказал Соркин.

Читайте также: Глава НБУ подтвердил, что конвертации валютных вкладов в гривню не будет

Присутствующая на брифинге директор генерального департамента информационных технологий и платежных систем Нацбанка Наталья Синявская сообщила, что 30 сентября завершен пилотный проект, на сегодняшний день к центральному маршрутизатору подключены шесть банков («Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Дельта Банк», «Укргазбанк», «Хрещатик» и «Имэксбанк»), и другие банки уже могут подключаться на добровольной основе. «При подключении, помимо платежных инструментов, банк получает определенные преимущества. Тарифная политика прозрачна и понятна, и позволяет небольшому банку начать карточный бизнес», - сказала Синявская. По ее словам, НБУ предлагает безопасные и доступные по цене механизмы расчетов, в том числе с применением бесконтактных платежей, мобильных приложений и QR-кодов. Также Синявская сообщила, что расходы на модернизацию составили менее 50 млн евро, при этом в перспективе система позволит достигнуть доли рынка на уровне международных платежных систем - 40-50%.

Представитель банкиров, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Мамедов отметил, что тарифная политика для банков будет почти в 3 раза дешевле, чем по международным системам, при этом система соответствует международным стандартам, и банки могут подключаться к системе оперативно и без дополнительных расходов. «В дальнейшем будут применяться чиповые карты, что позволит использовать платежную карту как социальную, проездной документ, студенческий билет, и уровень безналичных платежей будет расти», - сказал банкир.

Как сообщал УНИАН, в июне 2013 года Нацбанк начал пилотный проект, в рамках которого планировалось до 1 октября модернизировать Национальную систему массовых электронных платежей (НСМЭП) и отработать вопросы взаимодействия между банками-участниками и создаваемым НБУ маршрутизатором системы.

Стратегическая программа развития безналичных розничных платежей в Украине на 2012-2014 годы предполагает внедрение открытых международных стандартов построения маршрутизатора, расчетно-клирингового и процессингового центров НСМЭП, а также введение международных стандартов для чиповых карт. Национальный банк намерен создавать платежные карты с магнитной полосой и іEMV-чипом на базе открытых международных стандартов с использованием специальных технологий защиты данных для расчетов в сети Интернет и возможностью использования карт НСМЭП за границей при наличии на карте логотипа международной платежной системы.

Национальная система массовых электронных платежей (НСМЭП) - внутригосударственная, общенациональная платежная система, создана по инициативе Национального банка, работает в режиме промышленной эксплуатации с 2004 года. На сегодня участниками НСМЭП являются 58 банков и 9 небанковских финансовых учреждений, в том числе госпредприятие «Укрпочта». Банками-членами НСМЭП эмитировано 3,5 млн платежных карт по классической технологии и более 6 млн «национальных карт» для выплаты компенсаций вкладчикам бывшего Сбербанка СССР. В настоящее время установлено более 6 тысяч терминалов НСМЭП и более 11 тысяч терминалов в Украине принимают к оплате «национальные карты».

Стратегическая программа развития безналичных розничных платежей в Украине на 2012-2014 годы, утвержденная НБУ 14 июня 2012 года, предусматривает модернизацию НСМЭП, внедрение открытых стандартов для повышения ее привлекательности для банков и их клиентов.