Международные кредитные рейтинги Украины, регионов, компаний и банков
Текущие долгосрочные рейтинги Украины, регионов, городов, а также украинских банков и компаний, присвоенных международными рейтинговыми агентствами Moody’s Investors Service, Standard&Poor’s и Fitch.
Moody’s
Standard&Poor’s
Fitch
Украина
В3
Прогнозы:
негативный
негативный
негативный
ГОРОДА / ОБЛАСТИ
Киев
Caa1
В-
В-
Днепропетровск
В
Днепропетровская область
В
Донецкая область
В
Ивано-Франковск
Крым
Львов
ССС+
Одесса
СС
Одесская область
|В
Харьков
Caa1
В
К О М П А Н И И
Нафтогаз Украины
Укрзалізниця
|B
|В-
Авангард
Агротон
CCC
ССС
Азовсталь
В2
ДТЭК
Caa1
Ferrexpo
Caa1
В-
Кернел
Креатив Групп
|В-
В-
Метинвест
Caa1
Мироновский хлебопродукт
Caa1
Мрия
Интерпайп
|Лемтранс
|Caa1
В-
|В-
Донецксталь
|Caa1
|В
Б А Н К И
Альфа-банк
В-
В-
VAB банк
Caa1
ВТБ Украина
В-
Европейский
Саа2
Индэксбанк
В2
Индустриалбанк
В3
В-
Калион банк
В3
Креди Агриколь
В-
Кредит Днепр
Caa1
Кредобанк
В-
Крещатик
В-
Надра
С
НРБ Украина
В2
ОТП Украина
Caa1
Ощадбанк
Caa1
В-
Пивденный
Caa1
В-
Первый Украинский
Caa1
Правэкс-банк
В3
В-
ПриватБанк
Caa1
В-
ПроКредитбанк
В-
Проминвестбанк
Caa1
Райффайзен Банк Аваль
Caa1
Сбербанк России
Caa1
Укринбанк
Caa1
УкрСиббанк
В-
Укрсоцбанк
В-
Укрпромбанк
Саа3
Укрэксимбанк
Caa1
В-
Финансы и кредит
Саа1
Форум
В2
В
Рейтинг Moody’s Investors Service – долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте.
Рейтинг Standard&Poor’s – долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте.
Рейтинг Fitch – долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте.
(Информация УНИАН)