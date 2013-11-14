Международные кредитные рейтинги Украины, регионов, компаний и банков

19:00, 14 ноября 2013
Финансы
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Текущие долгосрочные рейтинги Украины, регионов, городов,  а также украинских банков и компаний, присвоенных международными рейтинговыми агентствами Moody’s Investors Service, Standard&Poor’s и Fitch.

 

           Moody’s

    Standard&Poor’s

            Fitch

Украина

            В3  

             B-

            В-

Прогнозы:

     негативный

    негативный

  негативный

 ГОРОДА / ОБЛАСТИ

Киев

            Caa1

В-

            В-

Днепропетровск

 

В

 

Днепропетровская область

  

 

            В

Донецкая область

 

 

            В

Ивано-Франковск

 

В

 

Крым

 

В

 

Львов

 

ССС+

 

Одесса

 

 

           СС

Одесская область

                В

Харьков

           Caa1

 

           В

 

 

 

 

   К О М П А Н И И

 Нафтогаз Украины

         

 

В-

 Укрзалізниця

   BВ-

 Авангард

 

 

В-

 Агротон

 

CCC

ССС

 Азовсталь

           В2

 

 

 ДТЭК

           Caa1

 

В-

 Ferrexpo

           Caa1

В-

В-

 Кернел

 

 

В-

 Креатив Групп

            В-

В-

 

 Метинвест

           Caa1

 

В-

 Мироновский хлебопродукт

           Caa1

 В-

В-

 Мрия

          

В-

В-

 Интерпайп

 

 

ССС

 Лемтранс             Caa1

В-

                В-

 Донецксталь

             Caa1                   В

      Б А Н К И

Альфа-банк

 

         В-

           В-

VAB банк

          Caa1

 

 

ВТБ Украина

 

 

           В-

Европейский

          Саа2

 

 

Индэксбанк

          В2

 

 

Индустриалбанк

          В3

 

           В-

Калион банк

          В3

 

 

Креди Агриколь

 

 

           В-

Кредит Днепр

          Caa1

 

 

Кредобанк

 

В-

 

Крещатик

         

 

            В-

Надра

          С

 

 

НРБ Украина

          В2

 

 

ОТП Украина

          Caa1

 

 

Ощадбанк

         Caa1

 

           В-

Пивденный

          Caa1

 

           В-

Первый Украинский
Международный банк

          Caa1

 

 

Правэкс-банк

         В3

 

           В-

ПриватБанк

         Caa1

 

           В-

ПроКредитбанк

 

 

           В-

Проминвестбанк

         Caa1

 

 

Райффайзен Банк Аваль

         Caa1

 

 

Сбербанк России

         Caa1

 

 

Укринбанк

         Caa1

 

 

УкрСиббанк

 

 

          В-

Укрсоцбанк

 

 

          В-

Укрпромбанк

         Саа3

 

 

Укрэксимбанк

         Caa1

 

          В-

Финансы и кредит

         Саа1

 

 

Форум

         В2

 

          В

Рейтинг Moody’s Investors Service – долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте.

Рейтинг Standard&Poor’s – долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте.

Рейтинг Fitch – долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте.

(Информация УНИАН)

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