Половина кредитного портфеля крупных банков является проблемной - эксперт

Половина кредитного портфеля крупных банков в Украине является проблемной уже много лет, но учитывается в банковском портфеле как «стандартные» кредиты, сообщил глава наблюдательного совета банка «Национальный кредит» Андрей Онистрат.

«В больших банках львиная доля портфеля является проблемной, и, по моим оценкам, где-то 50% портфеля не платят проценты уже много лет, 3-4 года. Они их не опускают в «субстандартные» или совсем плохие, и формируют резервы на уровне 10% от портфеля», - сказал банкир журналистам на Украинском банковском форуме при содействии Института Адама Смита.

По его словам, банки учитывают как стандартную задолженность очень проблемные кредиты, по которым нет перспектив их вернуть.

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«Даже если они пойдут в суды, то банки их проиграют. Или суды будут затянуты, причем затянуты на годы. Эти кредиты учитываются как категория «стандартные» или, в крайнем случае, «субстандартные». Во что это выльется? Это выльется только в одно - в дисконты по списанию активов, когда их кто-то будет покупать», - сказал Онистрат.

Банкир также отметил, что ситуация по формированию резервов по проблемным долгам является очень разноплановой.

«Одни зарезервировали вроде как много по украинским меркам, а если начинаешь смотреть по сути, то у банков-нерезидентов, я считаю, очень крепко недоформированы резервы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по информации Национального банка Украины, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в сентябре 2013 года по сравнению с августом сократился на 0,8%, или на 601 млн грн, - до 74,681 млрд грн.

Доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в сентябре текущего года по сравнению с августом снизилась на 0,16 п.п. - до 8,91%. По итогам января-сентября по сравнению с началом года рост просроченной задолженности составил 2,98%, или 2,161 млрд грн.