Польша увеличила экспорт в Украину

Варшава. Работающие в Польше компании за первые девять месяцев 2013 года экспортировали в Украину товаров на 4,186 млрд долл., что на 11,9% больше показателей за аналогичный период прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по данным польского госкомстата (GUS), темпы роста поставок товаров из Польши в Украину за отчетный период показали второй лучший результат после России: за 9 месяцев т.г. поставки польских товаров на российский рынок выросли на 12,7%.

За первые три квартала 2013 года Украина заняла восьмое место среди крупнейших рынков сбыта Польши, что на одну позицию выше, чем по итогам первого полугодия.

В тоже время Украина, как и ранее, не вошла в десятку крупнейших поставщиков своих товаров на польский рынок. Занявшая последнее место в этом рейтинге Бельгия поставила в Польшу товаров на 3,4 млрд долл.

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Входящая в Евросоюз Польша за первые три квартала т.г. продала за рубеж товаров на 149,3 млрд долл. при импорте в 150,5 млрд долл. При этом экспорт вырос на 9,3%, а импорт - на 2,3%.

В тройку крупнейших покупателей польских товаров вошли Германия (25% всего экспорта), Великобритания (около 7%) и Чехия (около 6%).

Крупнейшими поставщиками товаров в Польшу в январе-сентябре т.г. были Германия (22%), Россия (14) и Китай (почти 9%).

Как сообщал УНИАН, по данным GUS, в 2012 году польские компании продали в Украине товаров на 5,3 млрд долл., что на почти 13% больше показателей предыдущего года, а импорт украинских товаров в 2012 году снизился на более чем 7% - до 2,6 млрд долл.

Украина по итогам прошлого года заняла восьмое место среди крупнейших рынков сбыта польских товаров.