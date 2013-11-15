Кандидат на пост главы ФРС Йеллен продолжит мягкую политику Бернанке

Зампред Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, номинированная на пост главы американского центробанка, считает крайне важным обеспечение сильного и устойчивого роста американской экономики.

Йеллен, которая сменит во главе ФРС Бена Бернанке, дала понять, что центробанк продолжит ультрамягкую политику до тех пор, пока не будет уверен в устойчивости восстановления экономики, обеспечивающей создание рабочих мест, сообщает Reuters.

"Я намерена работать с Федеральным комитетом по открытым рынкам для продолжения обеспечения устойчивого восстановления экономики, - сказала Йеллен, выступая перед банковским комитетом Сената.

"Я считаю императивом делать все, что в наших силах для обеспечения очень сильного восстановления. Мы добиваемся этого продолжением программы скупки активов, которую мы... задействовали с целью обеспечения значительного улучшения прогноза для рынка труда. Мы оцениваем стоимость и эффективность этой программы по мере ее осуществления. В настоящий момент, я считаю, выгоды перевешивают издержки".

ФРС снизила ключевую процентную ставку до диапазона 0,0-0,25% и скупает гособлигации, а также облигации, обеспеченные закладными, на $85 млрд долл. в месяц с целью снижения стоимости долгосрочного финансирования. Целью американского центробанка является снижение безработицы до 6,5% и обеспечение инфляции, не превышающей 2,5% в год.

Йеллен отметила риски как преждевременного, так и запоздалого сворачивания политики стимулов, сказав, что скупка активов не ведется предустановленным курсом, и ее темпы будут зависеть от поступающих данных и того, насколько устойчивым и сильным является восстановление экономики.

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Зампред ФРС напомнила рынкам, что так называемое "количественное смягчение" (QE) не будет вечным, и хотя не нашла рисков для финансовой стабильности в настоящий момент, не исключила, что ФРС может направить политику, в том числе, на борьбу с дисбалансами активов.

"Я не вижу эту программу, действующей вечно... На каждом заседании мы пытаемся оценить, есть ли значительный прогресс в состоянии рынка труда. И комитет ищет признаки того, что рост достаточно сильный для того, чтобы продолжаться", - отметила она.

"Для нас будет важным по мере восстановления экономики удостовериться, что мы откажемся от стимулов, когда придет время. Мои коллеги и я привержены нашей долгосрочной цели по инфляции в 2%, и нам надо удостовериться в том, что по мере закрепления и продвижения восстановления мы своевременно вернем денежную политику в нормальное русло", - сказала Йеллен, подчеркнув в очередной раз, что инфляция и занятость являются приоритетами ФРС.