S&P повысило рейтинг Египта, прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство Standard & Poors повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Египта до "В-"с "ССС+" со стабильным прогнозом.

"Повышение рейтинга отражает наше мнение о том, что власти Египта обеспечили достаточное иностранное финансирование для удовлетворения краткосрочных фискальных и внешних финансовых нужд", - отмечают аналитики S&P.

Они полагают, что поддержка со стороны кредиторов сохранится в среднесрочной перспективе, пока власти страны стараются урегулировать политические и экономические трудности, передает ПРАЙМ.

Июльское сообщение о том, что Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ предоставят Египту финансовую поддержку, снижает вероятность того, что страна столкнется с кризисом платежного баланса. Так, Кувейт предоставит стране помощь в размере 4 миллиарда долларов, Саудовская Аравия - 5 миллиардов, а ОАЭ - 3 миллиарда.

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Агентство оценивает финансовое положение правительства как слабое и отмечает, что временные власти осуществляют бюджетную политику, направленную на стимулирование роста.

S&P полагает, что по итогам 2013 года экономика страны вырастет на 2%, против роста на 2,2% в 2012 году. В будущем году ВВП Египта увеличится на 3%, а в 2015 - на 4%.

Как сообщал УНИАН, в начале июля т.г. после масштабных акций протеста оппозиции военные отстранили президента. Армия Египта временно приостановила действие конституции и поручила главе конституционного суда страны Адли Мансуру на переходный период выполнять обязанности главы государства.

С тех пор в столице Египта не утихают ожесточенные столкновения между сторонниками низложенного Мурси и силами безопасности. Мурси между тем предъявлены обвинения в подстрекательстве к убийству демонстрантов в ходе акций протеста. Кроме того, экс-президента, "не оправдавшего надежд народа", обвиняют в госизмене и шпионаже в пользу палестинского движения ХАМАС. 4 ноября начался судебный процесс над Мурси.

Эксперты, комментируя ситуацию в Египте, не раз отмечали, что эта страна может вернуться к управлению военными.