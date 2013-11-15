В Венесуэле по приказу нового президента арестованы 100 «буржуазных предпринимателей»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявляет, что полиция страны арестовала за несколько дней 100 «буржуазных предпринимателей».

Как сообщает Газета.ру, The Buenos Aires Herald пишет, что, по словам Мадуро, по обвинению в спекуляции «за решеткой находятся более 100 буржуа».

Лидер социалистов, который сменил на президентском посту Уго Чавеса, заявил, что его правительство готовит новые правила для ограничения прибыли предприятий. Согласно законопроекту, прибыль компаний в стране будет составлять от 15% до 30%. Необходимость такого законопроекта власти объясняют завышением цен на ряд товаров до 1000%.

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Ранее парламент Венесуэлы принял в первом чтении закон о чрезвычайных полномочиях Президента Мадуро.