Страны ЕС предлагают ускоренное получение гражданства богатым иностранцам
Еврокомиссия заявила, что у нее нет полномочий запрещать правительствам стран ЕС предлагать ускоренное получение гражданства богатым иностранцам.
На текущей неделе Мальта предложила получение гражданства в сокращенные сроки состоятельным инвесторам из-за рубежа. Для получения гражданства Мальты потребуется инвестировать в экономику почти 650 тыс. евро (865 тыс. долларов).
С аналогичными предложениями выступила Испания, Венгрия и еще несколько европейских стран, передает ВВС.
По данным экспертов, одними из главных претендентов на получение европейских паспортов являются состоятельные китайцы.
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