Moody's понизило рейтинги четырех крупнейших банков США

10:35, 15 ноября 2013
Финансы
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Рейтинговое агентство Moody's понизило оценку надежности четырех крупнейших банков США.

Рейтинги JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of New York Mellon были снижены на одну ступень. А вот рейтинги Citigroup, Bank of America и Wells Fargo остались без изменений. Moody's еще в августе поместило кредитные оценки этих финансовых институтов на пересмотр, сообщают Вести Экономика.

Сейчас регуляторы разрабатывают новые правила и процедуры, которые в будущем позволят отойти от так называемого понятия too big to fail. Это и стало основной причиной снижения рейтингов.

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После принятия закона правительство больше не будет спасать банки за счет налогоплательщиков, то есть всю ответственность за финансовые риски банка будут брать на себя его инвесторы.

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