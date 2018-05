Moody's понизило рейтинги четырех крупнейших банков США

Рейтинговое агентство Moody's понизило оценку надежности четырех крупнейших банков США.

Рейтинги JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of New York Mellon были снижены на одну ступень. А вот рейтинги Citigroup, Bank of America и Wells Fargo остались без изменений. Moody's еще в августе поместило кредитные оценки этих финансовых институтов на пересмотр, сообщают Вести Экономика.

Сейчас регуляторы разрабатывают новые правила и процедуры, которые в будущем позволят отойти от так называемого понятия too big to fail. Это и стало основной причиной снижения рейтингов.

После принятия закона правительство больше не будет спасать банки за счет налогоплательщиков, то есть всю ответственность за финансовые риски банка будут брать на себя его инвесторы.