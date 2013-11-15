В Еврогруппе считают, что Испания должна продолжать реформы

Решение Испании о выходе из программы спасения банковской системы было одобрено Еврогруппой, но глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум отметил необходимость продолжения реформ, пишут "Вести.ru".

В Еврогруппе заявили, что это решение показывает эффективность мер по борьбе с чрезмерным государственным долгом. Решение было объявлено на фоне того, что Ирландия выйдет из программы помощи уже в декабре.

"Эти страны вернулись на путь восстановления", - сказал Дейсселблум.

В 2012 г. Испания получила 41 млрд евро из фонда финансовой помощи странам еврозоны на рекапитализацию банков, которые пострадали от кризиса на рынке недвижимости.

Еврокомиссар по валютным и экономическим вопросам Олли Рен сказал, что рынки стабилизировались, ликвидность банков улучшилась, а объем депозитов вырос.

"Мы призываем власти Испании продолжать реформы и стремиться к решению оставшихся проблем, сопряженных с экономической и финансовой ситуацией, в том числе с высоким уровнем безработицы, и уязвимостью, вытекающей из по-прежнему высокого внешнего и внутреннего долга", - говорится в заявлении Еврогруппы.