Оценивать имущественные права по кредитам будут независимые оценщики

Национальный банк Украины планирует закупку услуг по оценке имущественных прав по кредитам заемщиков банков и рецензировании этих оценок, сообщается в газете “Голос Украины” (от 15 ноября №215).

Согласно сообщению, предложения независимых субъектов оценочной деятельности относительно условий выполнения работ ожидаются до 18 ноября.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября вступил в силу новый порядок оценки имущества для целей налогообложения, начисления и уплаты других обязательных платежей, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины №231.

Согласно новым правилам, теперь при осуществлении сделок с движимым и недвижимым имуществом нужно обязательно получать оценку его стоимости. При этом оценивать стоимость имущества теперь могут только специалисты со специальным свидетельством.