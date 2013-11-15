Украина занимается возвращением незаконно выведенных из страны активов - Пшонка

Украина сейчас предпринимает реальные шаги, направленные на возвращение незаконно выведенных ранее из страны активов.

Об этом сказал генеральный прокурор Виктор Пшонка во время встречи с генеральным прокурором кантона Женевы, которая состоялась в рамках его визита в Швейцарию, сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации ГПУ.

"Уполномоченные украинские ведомства с привлечением международных юридических структур в настоящее время активно работают в направлении поиска на сомнительных заграничных счетах средств, которые незаконно были выведены из Украины. Также предпринимаются шаги по их возвращению через судебные решения", - сказал Пшонка.

Он отметил, что один из исков в интересах Украины был подан и в швейцарский суд.

"Украина публично и прозрачно ведет деятельность в этом направлении. Все наши обращения по этому поводу основываются исключительно на законных основаниях и имеющейся у органов следствия информации о криминальном происхождении тех или других сумм на подконтрольных украинским экс-чиновникам счетах", - добавил он.

В свою очередь генпрокурор кантона Женевы подчеркнул готовность женевских органов прокуратуры рассмотреть запрос украинской стороны относительно получения международно-правовой поддержки при поиске и возвращении украинских активов в государство.

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Как сообщалось в СМИ, Кабинет министров Украины начал процедуру возвращения в Украину денег, которые, по его мнению, «незаконно отобрали у народа Украины» экс-премьер-министры Павел Лазаренко и Юлия Тимошенко. Если властям это удастся, бюджет пополнится на сумму 4,1 млрд грн.

По информации СМИ, львиную долю этой суммы составляют 477 млн долл., которые были заморожены на счетах Лазаренко в 2006 г., когда он был осужден американским судом. Тогда экс-премьера осудили на 9 лет за финансовые махинации и оштрафовали на 10 млн долл., а судьба 477 млн долл. осталась неясной. До сих пор считалось, что, скорее всего, эти миллионы конфискует Департамент юстиции США, однако, по словам источника, Кабмин уже подал ходатайство с просьбой вернуть их Украине.

Также Кабмин планирует направить иск в суд Женевы о возвращении 25 млн долл. По информации источника, главным фигурантом в этом иске является Тимошенко. Этот иск предъявляется одному из швейцарских банков, который, по неофициальной информации, контролируется Лазаренко. Через этот банк, согласно иску, Тимошенко, возглавляя правительство в 2008-2010 годах, «отмывала деньги в крупном объеме, ... лично получая огромные суммы государственных денег».

Кроме того, Кабмин намерен претендовать на сумму, которую выручат от продажи виллы Лазаренко в Калифорнии.