Нацбанк намерен продлить обязательную продажу валютной выручки

Национальный банк Украины намерен воспользоваться правом продления обязательной продажи 50% валютных поступлений экспортеров до 19 мая 2014 года, пишет газета «Капитал» со ссылкой на главу Нацбанка Игоря Соркина.

«Действие этого инструмента способствовало стабилизации монетарной сферы, повысив ритмичность поступления иностранной валюты на рынок», - приводятся в сообщении слова Игоря Соркина. «При этом обязательная продажа не мешает действию рыночных механизмов спроса и предложения, которые определяют уровень и динамику валютного курса», - добавил глава НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк имеет право временно (сроком до 6 месяцев) вводить норму обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте и изменять сроки экспортно-импортных расчетов.

19 ноября 2012 года НБУ ввел обязательную продажу 50% валюты экспортерами и параллельно с этим уменьшил сроки расчета по внешнеэкономическим контрактам со 180 до 90 дней. 17 мая регулятор продлил действие этих норм еще на полгода до 19 ноября.

Постановлением №381 от 25 сентября 2013 года Нацбанк расширил действующие требования по обязательной продаже валюты, распространив их на все поступления в инвалюте из-за границы в адрес юридических лиц (кроме уполномоченных банков) и физических лиц-предпринимателей, а также на собственные операции уполномоченных банков по внешнеэкономическим договорам.

Согласно разъяснениям регулятора, требования по обязательной продаже распространяются на поступления в форме иностранных инвестиций в Украину, на счета резидентов за пределами Украины и возврат ранее перечисленных средств.

В то же время, эти требования не распространяются на внешние заимствования государства, валютные поступления в рамках международных договоров и на кредиты, привлеченные под госгарантии.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 ноября 2013 года составили 20,632 млрд долл., что на 15,95% или 3,914 млрд долл. меньше уровня начала года. В 2012 году резервы Нацбанка сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение золотовалютных резервов Национального банка Украины до 17,8 млрд долл. в 2013 году и до 12,9 млрд долл. в 2014 году, в результате чего курс нацвалюты по отношению к доллару США, по оценкам агентства, может снизиться в 2014 году до 8,5 грн за доллар. Другое агентство, Standard & Poor's, прогнозирует девальвацию гривни в 2014 году до 9,5 грн/долл., но при этом не уточняет предполагаемый уровень падения резервов.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, НБУ удержит размер резервов до конца года на уровне 20 млрд долл., и их дальнейшая динамика зависит от долговой политики государства и поведения регулятора на валютном рынке. Национальный банк Украины в октябре продолжил практику валютных интервенций, которую он возобновил в сентябре после 4-месячного перерыва, и направил на поддержку гривни 297 млн долл. (в эквиваленте) или вдвое меньше предыдущего месяца.