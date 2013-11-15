Китай проведет экономические реформы
14:39, 15 ноября 2013Финансы
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Компартия Китая пообещала ускорить процесс конвертируемости счета капитальных операций и реформу процентных ставок в документе по итогам закрытого заседания ЦК, состоявшегося в начале этой недели, сообщает Reuters.
В планах - улучшение механизма защиты прав собственности, разрешение местным администрациям выпускать облигации, ценовая реформа в ресурсных секторах, создание системы страхования вкладов, поощрение инвестиций за рубеж, а также либерализация институтов планирования семьи и прописки.
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