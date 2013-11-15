Власть уверяет, что создала благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций

Украина создала благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций, приняв соответствующие изменения в законодательстве, в частности, отменив до 1 января 2018 года налог на прибыль для предприятий, которые реализуют инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики.

Об этом сообщил в рамках круглого стола директор департамента инвестиционно-инновационной политики и развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития Виктор Коваленко.

Вместе с тем, он добавил, что установленная в Таможенном кодексе нулевая ставка пошлины для таких предприятий также поспособствует привлечению иностранного капитала.

«Это достаточно большая льгота со стороны государства, чтобы эти освобожденные средства привлекались к развитию всех категорий предприятий. И также с целью того, чтобы предприятие могло завезти в Украину высокотехнологичное оборудование и комплектующие, они освобождаются от уплаты пошлины - это нулевая ставка», - заявил Коваленко.

В свою очередь, руководитель Национального проекта "Индустриальные парки Украины" Виктор Кривенко сообщил, что на сегодняшний день создание индустриальных парков и технополисов позволит решить три ключевых вопроса для активизации инвестиций в инновационную сферу: упростит администрирование, даст компаниям глобальные конкурентные льготы, улучшит инфраструктуру.

«Я считаю, что сейчас у нас наблюдается правильное движение в сторону создания неких точек роста, которые в нашей стране называются индустриальными парками и технополисами», - сообщил Кривенко.

При этом директор Международного центра перспективных исследований Владимир Панченко заявил, что Украине нужно менять модель инвестирования в сферу инноваций на более «радикальную».

«Сейчас мы используем догоняющий принцип инвестирования инноваций. То есть, мы пытаемся догнать развитые страны по всем секторам и по всем территориям, но это невозможно. Для таких стран как Украина, догоняющая модель инвестиций уже не поможет», - сказал он.

«Украине нужны так называемые "радикальные" инвестиции. Это значит, что выбираются точечные направления, точечные территории, несмотря на то, что происходит в других частях страны или в других отраслях, и делаются инвестиции точечные, очень концентрированные», - добавил Панченко.

Как сообщал УНИАН, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину (акционерный капитал нерезидентов) в первом полугодии 2013 года составил 224 млн долл.

На 1 июля 2013 года объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в экономику Украины с начала инвестирования, составил 55,318 млрд долл., что в расчете на душу населения составляет 1,218 тыс. долл. Инвестиции поступали из 138 стран мира.

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