Госдолг Испании достиг рекордной отметки в 93,3% ВВП страны

Испанский государственный долг в августе текущего года вырос на 10,2 млрд евро. Как сообщил сегодня Банк Испании, он достиг рекордной отметки в 93,3% ВВП страны, который оценивается в примерно 1,023 трлн евро, передает ИТАР-ТАСС.

Правительством королевства установлен предел госдолга на 2013 год в размере 94,2% ВВП. По мнению многих испанских экономистов, он будет превышен. Основная часть госдолга Испании (664,5 млрд евро) состоит из взятых на рынке внешних заимствований среднесрочных и долгосрочных кредитов.

Проектом госбюджета на 2014 год предусмотрен рост задолженности государства до 98,9% ВВП страны.