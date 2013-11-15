Азаров хочет обсудить с Медведевым восстановление объемов товарооборота

Премьер-министр Украины Николай Азаров намерен обсудить со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым 20 ноября в Санкт-Петербурге тему восстановления объемов товарооборота между странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

“Еще одна тема, которая нас тревожит, и мне о ней уже приходилось говорить не раз, - это тема восстановления объемов нашего товарооборота с Российской Федерацией. На 20 ноября намечается моя встреча с премьер-министром Российской Федерации, и эта тема будет главной в ходе моих переговоров с Медведевым”, - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября Азаров заявил, что Украина за 10 месяцев этого года потеряла 25% товарооборота с Россией.

14 ноября Президент Украины Виктор Янукович в Запорожье сказал, что украинская власть постоянно ведет переговоры с Российской Федерацией относительно решения проблемы падения объемов товарооборота между странами.

Напомним, Россия с приближением сроков ожидаемого подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом (29 ноября) начала вводить различного рода ограничения на импорт продукции из Украины. В частности, ограничения коснулись импорта кондитерской, мясомолочной продукции, металлопродукции, машиностроения. Также на таможне возникают задержки при ввозе товаров из Украины на территорию России из-за усиленного таможенного контроля со стороны РФ.