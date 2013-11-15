Инфляция в ЕС снизилась до минимума за 4 года

Годовой уровень инфляции в Европейском Союзе упал в октябре до самого низкого уровня за четыре года. Это подчеркивает опасения наступления длительного периода дефляции в регионе, что станет негативным для экономики, передают Вести.ru.

Потребительские цены выросли на 0,9% в октябре в годовом выражении, а это самый низкий показатель с октября 2009 г., свидетельствуют данные официального статистического агентства ЕС. В сентябре показатель составил 1,3%.

В еврозоне инфляция составила 0,7%, а это минимум с ноября 2009 г. Предварительная оценка Eurostat, выпущенная 31 октября, вызвала быстрый ответ ЕЦБ, который снизился базовую процентную ставку до 0,25%, что стало рекордно низким уровнем.

Последние данные показывают, что падение темпов инфляции является проблемой для всех европейских экономик, многие из которых пытаются вернуться к росту. ВВП еврозоны вырос в III квартале всего на 0,1%, а ВВП ЕС вырос на 0,2%.

Дефляция наблюдалась в Греции, Болгарии, Кипре и Ирландии. Испания, Латвия и Португалия были на пороге дефляции. Только в двух странах, Эстонии и Великобритании, инфляция была близка к 2%, именно этот уровень многие центральные банки считают наиболее оптимальным.

Цены на энергоносители в еврозоне снизились на 1,2% в месячном и на 1,7% в годовом выражении. Цены на услуги по сравнению с сентябрем упали на 0,3%, а алкоголь и табак подешевели на 0,1%, что отражает воздействие слабого потребительского спроса и высокого уровня безработицы.

Сейчас замедление инфляции может привести к негативным последствиям. В то время как этот фактор должен повысить реальные доходы населения в период слабого роста заработной платы, он также говорит о возможности дефляции. Устойчивое падение цен при этом может привести к тому, что бизнес и государство не будут прилагать больших усилий к погашению долга, а рост потребительских расходов прекратится.

Когда цены начинают падать, потребители могут отложить покупки в надежде на то, что они в будущем смогут купить еще дешевле. Это приводит к ослаблению экономической деятельности и создает дальнейшее дефляционное давление. После трудностей, с которыми столкнулась Япония в эпоху дефляции, другие центральные банки озабочены тем, как избежать подобной ситуации.

Некоторые экономисты отмечают, что регуляторы должны реагировать превентивно, а не ждать, пока наступит дефляция, и предотвратить потери ВВП и занятости.