Госдума не поддержит запрет долларов в России, заявил министр финансов

Жителям России не стоит беспокоиться по поводу своих долларовых сбережений и пытаться перевести их в другую валюту, заявил глава Минфина Антон Силуанов, комментируя в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым предложение депутата фракции ЛДПР Михаила Дегтярева ограничить оборот долларов в РФ, сообщает РИА Новости.

Дегтярев на этой неделе внес на рассмотрение ГД законопроект, который предлагает установить переходный период, в течение которого владельцы долларовых вкладов и счетов должны их потратить или перевести в другую валюту. После этого банки должны продать хранящиеся в них доллары по последнему курсу доллара к рублю или евро за предыдущий год.

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"Доллар США так же, как и евро, одна из устойчивых валют, в которых РФ хранит свои золотовалютные резервы. Поэтому делать для граждан какие-то ограничения в обмене рублей на доллары, в хранении долларов возможно для выезда в Соединенные Штаты Америки и покупок там каких-то. Я не вижу никакого смысла и уверен, что эта инициатива не будет поддержана депутатами Госдумы", - заявил глава Минфина.

Тем более, подчеркнул Силуанов, речь идет о долларах, а про евро никаких заявлений сделано не было. Глава Минфина считает, что предложение Дегтярева влечет ограничение прав граждан иметь наличную валюту той или иной страны.

"Если у кого-то есть сбережения в долларах, не нужно перекладывать их в другие валюты. Я вообще считаю, что рубль гораздо надежнее, но если есть долларовые сбережения, то ни в коем случае не нужно суетиться", - отметил Силуанов.