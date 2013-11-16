Банк JPMorgan возместит инвесторам 4,5 млрд долл. убытков

JPMorgan Chase & Co выплатит $4,5 млрд институциональным инвесторам в качестве возмещения убытков из-за махинаций с ипотечными ценными бумагами накануне финансового кризиса.

Об этом сообщают Вести Экономика со ссылкой на The Wall Street Journal.

Группа из 21 институционального инвестора требовала от JPMorgan и двух принадлежащих ему финансовых компаний — Bear Stearns и Washington Mutual — $5,75 млрд за то, что те вводили их в заблуждение, продавая им ценные бумаги на основе ипотечных кредитов, вероятность дефолта по которым была очень высокой.

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Ранее инвесторы получили компенсацию от Bank of America в размере $8,5 млрд по тем же претензиям.

"Данное соглашение является еще одним важным шагом в попытках JP Morgan решить вопросы, связанные с наследием RMBS (Residential Mortgage-Backed Securities — ценные бумаги, обеспеченные жилищной ипотекой, ред.)", - говорится в пресс-релизе банка.