Fitch подтвердил наивысший рейтинг Швейцарии

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Швейцарии на наивысшем уровне "ААА" и краткосрочный рейтинг "F1+" со стабильным прогнозом.

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз рейтингового агентства.

"Швейцария обладает высокоразвитой диверсифицированной экономикой с высоким доходом на душу населения и низкими темпами инфляции", - отмечается в сообщении Fitch. Стабильность экономических показателей позволила Fitch улучшить прогноз по росту ВВП страны на текущий год до 1,8% с 1,5% в июне.

Госдолг находится на уровне 34,5% ВВП, что является намного более сильным показателем, чем в среднем у стран с рейтингом "ААА". Профицит бюджета в 2013 году ожидается на уровне 0,3% ВВП. "Платежный баланс сводится с профицитом более чем 20 лет", - отмечают аналитики Fitch.