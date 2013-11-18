Экспресс-прогноз курса валют на текущую неделю

Основными событиями текущей недели, способными оказать существенное влияние на позиции европейской валюты, станет выступление главы ФРС Бена Бернанке в Вашингтоне во время ежегодной встречи Национального клуба экономистов, а также публикация протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам, отмечают аналитиков FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, в начале недели евро может повыситься в цене, однако после выступления главы ФРС возможно его снижение. Пара EUR/USD будет колебаться в диапазоне 1,3280 – 1,3560. Средний курс продажи наличного евро в этом случае будет находиться в пределах 10,88 – 11,11 грн.

Доллара США на текущей неделе может несколько укрепиться. Основной причиной этому продолжит выступать интерес к валюте на межбанке в рамках необходимости выплат по внешним и внутренним долговым обязательствам Украины. Сдерживающим фактором для роста наличного доллара будет низкий интерес к валюте со стороны населения. Средний курс продажи наличного доллара на неделе, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, будет находиться в рамках 8,216– 8,228 грн.

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Для российской валюты текущая неделя может оказаться негативной. Основное влияние на рубль окажут новости из США. Если в выступлении главы ФРС Бена Бернанке 20 ноября прозвучит информация относительно приближающегося сокращения программы QE3, рубль окажется под давлением. Средний курс продажи наличного рубля на неделе, вероятно, будет находиться в границах 0,25 – 0,258 грн.