Комиссар ЕС Эттингер уверен, что Германия не будет оштрафована за внешнеторговый профицит

Комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер сообщил, что Евросоюз не будет штрафовать Германию за внешнеторговый профицит, передает Deutsche Welle.

Эттингер заявил, что высший орган исполнительной власти Евросоюза намерен лишь проанализировать влияния экспорта Германии на экономику Европы, а не наказывать страну. По словам еврокомиссара, если последует предложение об ограничении немецкого экспорта или наложении штрафа, он не будет согласен с такой позицией.

Кроме того, Эттингер счел, что расследование Еврокомиссии может быть полезным. Оно должно показать, что немецкий экспорт растет не в Еврозоне, а в остальном мире. К примеру, от продажи автомобилей в Китай выигрывают также европейские поставщики комплектующих. "Это успех всей Европы, а не действия Германии в ущерб ЕС", - подчеркнул Эттингер.

Сейчас Еврокомиссия исследует причины экономического дисбаланса в отдельных странах ЕС. При этом их торговый профицит в течение трех лет не должен превышать шести процентов. Германия в 2012 году находилась на третьем месте в мире по экспорту (1,36 трлн евро при ВВП страны в 2,66 трлн евро).

Как сообщал УНИАН, профицит внешнеторгового баланса Германии в сентябре 2013 года без учета корректировок составил 20,4 миллиарда евро, что является максимальным показателем с июня 2008 года.

Вместе с тем, объем промышленного производства в Германии в сентябре сократился по сравнению с августом на 0,9% с учетом сезонных колебаний, а в годовом выражении - вырос на 1%.