НБУ утвердил Вайсмана в должности председателя правления «ВТБ Банка»

Национальный банк Украины утвердил назначение Константина Вайсмана на должность председателя правления «ВТБ Банка», сообщила УНИАН пресс-служба банка.

"C 15 ноября 2013 года решением Комиссии Национального банка Украины Константин Михайлович Вайсман утвержден на должность председателя правления ВТБ Банка», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября набсовет "ВТБ Банка" назначил председателем правления Константина Вайсмана, ранее занимавшего пост главы правления банка "ПУМБ", вместо уволенного Вадима Пушкарева, возглавлявшего правление банка более 6 лет.

Новый глава правления "ВТБ Банка" назначен на 5 лет.

Справка УНИАН. «ВТБ Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября активы банка составляли 29,089 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 20,615 млрд грн, обязательства – 25,310 млрд грн, средства клиентов - 12,277 млрд грн, собственный капитал - 3,779 млрд грн, уставный капитал - 5,416 млрд грн. В январе-сентябре банк получил прибыль в размере 378,059 млн грн.

Более 99,9% акций банка принадлежат российскому «Внешторгбанку».