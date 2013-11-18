Арбузов: проект бюджета-2014 будет в парламенте не раньше 29 ноября

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявляет, что проект государственного бюджета на 2014 год Кабмин подаст в парламент не раньше 29 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Арбузов отметил, что “решающей является ситуация, которая состоится 29 ноября”. (28-29 ноября в Вильнюсе состоится саммит «Восточного партнерства», на котором предварительно планируется подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС - УНИАН).

“Когда мы будем знать, как она будет разворачиваться, то такие показатели заложим в бюджет. На сегодняшний день нет ключевых показателей, и как только они появятся, мы сразу включим их в бюджет и подадим на рассмотрение парламента”, - сказал Арбузов.

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Он также отметил, что информация в ряде СМИ о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги не отвечает действительности. По словам Арбузова, у него нет информации о таком повышении.

Как сообщал УНИАН, на брифинге 29 октября Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что проект бюджета на 2014 год будет подан в Верховную Раду в конце ноября.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, однако председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак возвратил Кабинету министров проект бюджета-2014 на доработку.

Первоначальный проект закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2014 год», предусматривал на 2014 год рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), государственный долг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП.