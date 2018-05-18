Сколько еще население будет поддерживать банки

Объем депозитов в банках Украины в октябре снизился на 0,4%, или на 2,57 млрд грн. В масштабах банковской системы сумма небольшая, но падение состоялось впервые с мая 2012-го, после устойчивого роста последние полтора года. Произошло это вследствие оттока средств юрлиц на 7,6 млрд грн, что, по оценкам экономистов, говорит о снижении оборотных средств в реальной экономике на фоне ее стагнации. В отличие от бизнеса, граждане, привлекаемые высокими ставками по депозитам, в октябре принесли в банки еще 5,6 млрд грн, нарастив свою долю в депозитах банков до 67%. Население стало основным инвестором банковской системы и спокойно переживает осень. Хорошо это или плохо?

Яркая особенность розничного банковского рынка в Украине, по оценкам банкиров, - низкие доходы населения. Согласно последнему исследованию GlobalWealth, среднегодовой доход украинцев не дотягивает до 5 тыс. долл., что в разы ниже, чем у поляков и россиян, получающих в год от 25 до 100 и от 5 до 25 тыс. долл., соответственно. При этом стоимость жизни в Украине сопоставима с развитыми европейскими странами. Поэтому население не способно наращивать вклады в банках и брать кредиты по высоким ставкам.

С одной стороны, объем вкладов физлиц в январе-октябре вырос на 17,7%, или на 76 млрд грн, что характеризуется чиновниками как возобновление доверия к банкам. Но с другой стороны, средневзвешенная ставка по вкладам для граждан в нацвалюте в этот период колебалась от 14 до 22%, то есть, на практике прирост может быть сформирован за счет начисленных банками процентов по вкладам, а не дополнительного притока денег «из-под матрасов».

Кредитование граждан также демонстрирует рост, который за десять месяцев составил 3,5%, или 6,6 млрд грн. По оценкам Независимой ассоциации банков Украины, это обусловлено именно увеличением объема потребительских кредитов, более доходных и менее рисковых для банков, чем, к примеру, ипотека. Ставка по кредиту в 20%, как заявлял премьер-министр Николай Азаров, является неподъемной для бизнеса. При этом средневзвешенная ставка по кредитам в нацвалюте для граждан в текущем году находилась в пределах 16 - 38% годовых.

Вполне логично возникают вопросы: в чем секрет парадоксального поведения населения на рынке депозитов, диаметрально противоположного действиям бизнеса, от хорошей ли жизни население берет такие дорогие кредиты? Является ли рост депозитов граждан подтверждением высокого доверия к банкам, чем является розница для банкиров в большей степени - источником прибыли или ресурсов для кредитования, есть ли перспективы у банковской розницы в Украине в современных условиях? Для разъяснения ситуации УНИАН опросил топ-менеджеров – руководителей розничного бизнеса трех крупнейших банков Украины.

Суммируя полученные ответы, можно сказать, что банкиры отметили восстановление доверия к банкам, но не считают полученный прирост депозитов рекордным. Ранее банкиры преимущественно использовали розницу как источник ресурсов для кредитования, а теперь это приносит неплохой доход. Заработать на рознице помогают повседневные потребности граждан в услугах, и главным преимуществом банкиры называют понимание этих потребностей. Они подтвердили, что основными препятствиями для динамичного развития розничного банкинга, помимо низких доходов и все еще хрупкого доверия граждан, являются слабый рост экономики и высокий уровень теневых доходов в стране. Тем не менее, они рассматривают данный бизнес как однозначно перспективный и строят планы по его дальнейшему развитию.

Заместитель председателя правления дочернего банка «Сбербанка России» в Украине Ирина Князева:

На украинском рынке средства юридических лиц в этом году практически не растут. Рост средств физических лиц составил 14%, или порядка 50 млрд грн. Сказать, что это хорошие темпы роста и хорошие накопления населения, я не могу. Тренд не хуже, чем в прошлом году, но он и не выдающийся. Работа с пассивами - самое сложное в рознице, ведь нужно заслужить доверие клиентов, обеспечить качественный сервис, выбрать правильное месторасположение для отделения, подобрать и обучить менеджеров и многое другое.

Что касается доверия к банковской системе, то если нет оттока вкладов, это уже хорошо. Рост депозитов в целом по банковской системе небольшой по причине отсутствия роста реальных доходов населения. При этом в 2013 году стал более очевиден тренд населения к накоплениям, что отразилось на объемах депозитов.

Позволить себе универсализацию розницы сегодня могут единичные банки, поскольку это огромные капиталовложения, направленные на автоматизацию и организацию процессов, развитие каналов продаж и т.д. Необходимо вкладывать более 50 млн долларов ежегодно, чтобы с нуля запустить универсальный розничный бизнес на нашем рынке.

Ресурсная база банка - состоятельные клиенты. Для них важно обеспечить персональные предложения и профессионального личного менеджера, нужны инвестиции в персонал. Доходы в виде процентов и комиссий сегодня приносит массовый сегмент. В этом сегменте нужно запустить продукты, отвечающие потребностям населения и имеющие оптимальную операционную себестоимость. Многие банки, ринувшись в розницу и выдавая кредиты наличными, впоследствии сталкиваются с нехваткой операционных сил для их погашения.

Все сегменты розничного бизнеса интересны, главное – профессионально работать с каждым из них, анализировать потребности клиентов.

Пока есть население - перспективы у розницы есть всегда. Объемные показатели розницы, конечно, зависят от роста реальных доходов населения. В то же время, на любом рынке можно найти свою нишу. Если доходы падают, банк должен запустить продукты, которые помогут клиентам выжить в сложившихся условиях. Считаю, что необходимо отходить от готовых пакетов продуктов, а предоставлять клиентам право самостоятельно формировать свой пакет финансовых услуг. Надо дать клиенту все предложения и свободу выбора.

Запуск кредитных продуктов и автоматизация процессов принятия решений в малом бизнесе - очень непростая задача. Проводить кредитный анализ и принимать решение нужно быстро, что сложно, так как потенциальные заемщики в этом сегменте зачастую имеют недостаточную экономическую грамотность: не могут составить бизнес-план, оценить будущие денежные потоки. Поэтому по скорости принятия решений нужно найти баланс между рисками и удобством для клиента.

Директор по розничному бизнесу банка «Надра» Сергей Козлов:

Официальная статистика свидетельствует, что за три квартала нынешнего года объем средств физических лиц, размещенных в банках, вырос на 58,4 млрд грн - наилучший показатель за посткризисные 4 года. Кроме того, структура депозитного портфеля «удлиняется», и доля депозитов, размещенных на срок более года, впервые с 2009-го превысила 50%. Это ли не свидетельство роста доверия украинцев к банкам. К слову, проценты по вкладам - тоже средства наших граждан, и то, что они не складывают их каждый месяц «под матрас», а капитализируют на банковских счетах, несомненно, позитивный сигнал. Другое дело, что доверие - материя хрупкая, потерять его гораздо легче, чем восстановить, поэтому макроэкономическая и курсовая прогнозируемость жизненно необходимы для дальнейшего укрепления доверительных отношений между населением и банками.

В сегодняшних реалиях крайне ограниченного доступа к внешнему фондированию, розничный рынок - прежде всего, основной источник внутреннего ресурса, который банки могут перенаправить в ресурс кредитный. Это - дорогие деньги, по уровню процентных ставок Украина практически «впереди планеты всей», их снижение - процесс постепенный, связанный опять-таки с экономической стабильностью, с уровнем доверия.

Кроме сохранения и приумножения средств банки выполняет для розничных клиентов ряд повседневных необходимых операций по выплате заработных плат, стипендий, пенсий и пособий, оплате коммунальных и других платежей, денежным переводам, банковским сейфам, кредитам «до зарплаты» . Правильный подход - работать «на опережение», быть на шаг впереди, предлагая клиенту набор продуктов и услуг, адаптированный под его актуальные сегодня и завтра жизненные и финансовые потребности. Это удобно и выгодно клиенту, прибыльно для банка.

В розничном бизнесе наша целевая аудитория - граждане, имеющие регулярный доход. А уже размер дохода определяет финансовые возможности и запросы конкретного клиента и соответствующее продуктовое предложение от банка. Оно включает в себя пакетное обслуживание его повседневных финансовых потребностей - расчеты за товары и услуги, регулярные платежи, сбережение и приумножение средств, а также кредитную составляющую в ассортименте: овердрафт, кредитная карта, кредит наличными.

Розничный рынок в Украине имеет значительный потенциал для дальнейшего поступательного развития: уровень проникновения банковских услуг все еще недостаточен - лишь около 60% украинцев пользуются платежными картами; менее половины сельского населения и пенсионеров и лишь 14% молодежи до 20 лет вообще пользуются банковскими услугами. Уровень закредитованности населения также весьма умеренный: около 15% украинцев имеют кредитую карту, тогда как в Польше - 30%, Великобритании - 130%, США - до 300%. Уровень продуктовой нагрузки на одного клиента вдвое ниже, чем на развитых рынках.

Основными препятствиями для динамичного развития розничного рынка являются слабый рост экономики и доходов населения, высокий уровень теневых доходов и наличных расчетов, а также все еще низкие финансовая культура и доверие к банкам.

Заместитель председателя правления «УкрCиббанка» BNP Paribas Group Константин Лежнин:

Доверие вкладчиков при выборе банка для размещения вклада базируется, в первую очередь, на репутации и надежности банка, способности своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства. В том числе важно участие банка в Фонде гарантирования вкладов физических лиц. А капитализация процентов – один из инструментов сделать предложение для клиента более привлекательным и разнообразным.

Розница для банка очень важна, так как это - миллионы людей из разных сфер, возрастов и интересов, и именно взаимодействие с ними формирует мнение о банке в целом. Нам интересна розница со всех позиций.

Наиболее привлекательными остаются карточные продукты, в том числе пакетные предложения для клиентов с набором основных продуктов и услуг, кредитные карты как удобный и быстрый способ получить дополнительные средства для запланированных или непредвиденных покупок с оплатой только за фактическое использование средств и возможностью воспользоваться льготным периодом без уплаты процентов.

Особая перспектива развития у пакетных предложений и кредитных карт, а также интернет-банкинга, который позволяет совершать банковские операции, не выходя из дома или офиса.

Также особую перспективу мы видим в развитии интернет-банкинга. Количество пользователей нашей системы перешагнуло отметку в 140 тысяч клиентов, что на 30% больше, чем годом ранее.

Ольга Гордиенко (УНИАН)