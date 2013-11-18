Ефремов: бюджет-2014 завысит от результатов саммита в Вильнюсе

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов надеется, что проект закона о государственном бюджете на 2014 год появится в парламенте в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По словам Ефремова, правительство не подает проект бюджету в парламент, потому что “все завязано - будет подписано 28 или 29 числа в Вильнюсе соответствующее соглашение (об ассоциации между Украиной и ЕС - УНИАН) или не будет подписано”.

“В зависимости от того, какой документ будет там согласован, правительство будет подавать соответствующие предложения по государственному бюджету в парламент”, - объяснил Ефремов.

Он выразил надежду, что соответствующие вопросы через две недели будут решены, и “мы сможем в ближайшее время увидеть проект закона о государственном бюджете в стенах парламента”.

Ефремов напомнил, что, по словам первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, “есть надежда на то, что до 10 декабря все основные статьи, защищенные по государственному бюджету, профинансированы будут”.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам председателя Верховной Рады Владимира Рыбака, Кабинет министров 2 декабря внесет в парламент проект государственного бюджета на 2014 год.