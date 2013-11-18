Госзембанк будет развивать региональную сеть через Торгово-промышленную палату

Государственный земельный банк и Торгово-промышленная палата Украины подписали меморандум о сотрудничестве, который, в частности, предполагает возможность реализации продуктов банка в регионах Украины через представительства палаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила председатель правления Госзембанка Светлана Скосырская.

«Госзембанк только создан, региональной сети еще нет, а все предприниматели, которые работают в регионах, общаются с Торгово-промышленной палатой. Нам легче будет продавать наши продукты, нам легче будет доносить наши программы … через площадки Торгово-промышленной палаты», - сказала Скосырская.

По ее словам, Госзембанк также планирует работать в регионах через отделения «Укрпочты» и отделения других банков. Таким образом, банку удастся сэкономить «очень большое количество» государственных средств, так как не придется открывать отдельные представительства, подчеркнула Скосырская.

Справка УНИАН. 2 июля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением создал Публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своего устава.

Госзембанк начал работу в октябре 2013 года, однако в законодательство пока не внесены изменения, предполагающие передачу в капитал банка 10,4 млн га государственных земель сельскохозяйственного назначения, необходимых учреждению, как считает его правление, для эффективной работы.