Raiffeisen Bank ведет переговоры о продаже дочернего банка в Украине - СМИ

Raiffeisen Bank International AG (Австрия) ведет переговоры о продаже дочернего банка в Украине «Райффайзен Банк Аваль» с целью привлечь около 2 млрд евро (2,7 млрд долл.) для возврата госпомощи и соответствия новым нормативам по капиталу, сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова главного управляющего банка Карла Севельда.

"Мы постоянно тестируем условия, в которых оперируем, а также проводим переговоры - мы примем решение, когда придет время", - сказал Севельда.

Продажа украинского банка поможет австрийскому банку скорректировать баланс на фоне подготовки к возврату госпомощи в размере 1,75 млрд евро к 2017 году, ради чего банку, придется увеличить капитал.

По словам Севельды, банк рассматривает эту меру в качестве варианта, но не станет торопиться с действиями.

Пресс-служба Raiffeisen Bank International подтвердила информацию, о том, что к ним обращались стороны, заинтересованные в покупке украинского банка. Австрийский банк вел с ними переговоры для оценки предложений и принятия решения о возможности продажи и стоимости «Райффайзен Банка Аваль».

В тоже время, пресс-служба уточнила, что в данный момент нет решения о продаже банка.

“В данный момент нет намерений продать украинский «Райффайзен Банк Аваль» и, соответственно, нет такого решения”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН в сентябре со ссылкой на источник в банке, Владимир Лавренчук, с 2005 года возглавляющий правление, может оставить свой пост.

По информации источника, новым главой правления может быть назначен Андрей Степаненко, в настоящее время занимающий должность заместителя председателя правления российского «Райффайзен Банка». Среди причин таких перестановок собеседник агентства назвал намерения материнского банка продать бизнес в Украине российским инвесторам.

В тоже время пресс-служба банка опровергла данную информацию.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. На 1 октября 2013 года активы банка составляли 44,803 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 26,348 млрд грн, средства клиентов – 28,735 млрд грн, обязательства - 37,588 млрд грн, собственный капитал - 7,216 млрд грн, уставный капитал – 3,0027 млрд грн. В январе-сентябре банк получил прибыль в размере 737,712 млн грн.

С 2005 года банк принадлежит к международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).