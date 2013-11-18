Банки в январе-сентябре нарастили долю кредитов в реальный сектор на 3 п.п.

Объем кредитов, предоставленных банками предприятиям реального сектора экономики, по итогам третьего квартала 2013 года достиг 647,273 млрд грн или 72,3% от общего объема предоставленных кредитов, что на 3,02 п.п. больше, чем годом ранее, сообщил Национальный банк Украины на своем официальном сайте.

По информации Нацбанка, в третьем квартале 2013 года по сравнению с предыдущим кварталом рост кредитов реального сектора составил 24,176 млрд грн, или 0,44 п.п.

В третьем квартале наибольший рост зафиксирован в кредитовании таких отраслей, как поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 13,98%, или 3,042 млрд грн, до 24,828 млрд грн, временное размещение и организация питания - на 10,62%, или 458,16 млн грн, до 4,772 млрд грн, деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания - на 10%, или 914,83 млн грн, до 10,060 млрд грн, водоснабжение и канализация - на 7,38%, или 160,30 млн грн, до 2,333 млрд грн.

Наиболее снижение объемов кредитования в третьем квартале произошло в таких отраслях, как охрана здоровья и предоставление социальной помощи - на 15,56%, или 224,47 млн грн, до 1,218 млрд грн, образование - на 13,30%, или 29,17 млн грн, до 190,10 млн грн.

В общей структуре кредитов реального сектора наибольшая доля традиционно приходится на кредитование предприятий розничной торговли (240,618 млрд грн или 37,17% общего объема кредитов реального сектора), перерабатывающую промышленность (133,926 млрд грн или 20,69%), операции с недвижимостью (46,254 млрд грн или 7,15%), строительство (43,882 млрд грн или 6,78%).

Также сообщается, что доля недействующих кредитов в совокупном объеме кредитов по итогам третьего квартала выросла на 0,22 п.п. - до 14,02%, в то время как по сравнению с предыдущим кварталом текущего года доля недействующих кредитов снизилась на 1,18 п.п.

Как сообщал УНИАН, общий объем остатков по кредитам в октябре вырос на 8,6 млрд грн, или на 1% (с начала года - на 7,2%), - до 867,6 млрд грн за счет прироста остатков как в национальной валюте на 1,3% (с начала года - на 9,9%), так и в иностранной - на 0,4% (с начала года - на 2,6%). Остатки по кредитам, предоставленным юрлицам, выросли на 1,1% (с начала года - на 8,3%) - до 678,1 млрд грн, физическим лицам - на 0,6% (с начала года - на 3,5%) - до 189,5 млрд грн.

Средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам в национальной валюте, выросла до 15,58% (с 15,21% в сентябре), а по кредитам в иностранной валюте уменьшилась до 8,85% (с 9,66%).