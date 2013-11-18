На закрытии межбанка гривня понизилась к доллару до 8,21/8,22

В понедельник, 18 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,2140/8,2210 грн/долл. против 8,2065/8,2100 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,0970/11,1100 грн/евро с 11,0810/11,0895 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2525/0,2530 с 0,2523/0,2528 грн/рубль на 12.00. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,5175 (-0,1335).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3475/1,3515.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 15 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,2015/8,2015 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,0340/11,0420 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2509/0,2514 грн/рубль.