Европарламент хочет создать стабфонд еврозоны в размере 150 млрд евро

Европарламент выступил с инициативой создать стабилизационный фонд для банковской системы зоны евро в размере 150 млрд евро (202 млрд долл.). Об этом сообщила электронная версия лондонской газеты Times, передает ИТАР-ТАСС.

"Предложение фигурирует в позиции Европарламента на переговорах с Еврокомиссией и Европейским советом по новой программе помощи европейским банкам", - подчеркивает издание.

По полученной им информации, "Еврокомиссия предлагает утвердить стабилизационный фонд еврозоны в размере 76 млрд долл., предназначенный для оказания помощи оказавшимся на грани банкротства банкам". "При этом часть дополнительных расходов будут нести инвесторы в облигации данных банков", - пишет газета.

"Однако Европарламент выступает за более значительный по размерам стабилизационный фонд, который также будет гарантировать вклады граждан ЕС в банках Евросоюза, - сообщает издание. - При этом депутаты считают, что правительства стран ЕС должны взять на себя дополнительные обязательства по поддержке банков, для того чтобы не допустить паники среди вкладчиков в случае возникновения нового финансового кризиса".