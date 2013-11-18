Банковская розница имеет значительный потенциал для роста — эксперты

Розничный бизнес в банках имеет значительный потенциал для роста, несмотря на низкие доходы населения и слабый рост экономики, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

«Пока есть население - перспективы у розницы есть всегда. Объемные показатели розницы, конечно, зависят от роста реальных доходов населения. В то же время, на любом рынке можно найти свою нишу», - прокомментировала заместитель председателя правления дочернего банка «Сбербанка России» в Украине Ирина Князева. По ее словам, при снижении доходов населения банк должен запустить продукты, которые помогут клиентам выжить в сложившихся условиях, при этом необходимо предоставлять клиентам право самостоятельно формировать свой пакет финансовых услуг.

Директор по розничному бизнесу банка «Надра» Сергей Козлов также согласен, что розничный рынок в Украине имеет значительный потенциал для дальнейшего развития. «Уровень проникновения банковских услуг все еще недостаточен - лишь около 60% украинцев пользуются платежными картами; менее половины сельского населения и пенсионеров и лишь 14% молодежи до 20 лет вообще пользуются банковскими услугами», - отметил банкир. По его мнению, основным препятствием для динамичного развития розничного рынка является слабый рост экономики и доходов населения.

По мнению заместителя председателя правления «УкрCиббанка» BNP Paribas Group Константина Лежнина, наиболее привлекательными остаются карточные продукты, в том числе пакетные предложения с набором основных продуктов и услуг и кредитные карты с оплатой только за фактическое использование средств и возможностью воспользоваться льготным периодом без уплаты процентов. «Особая перспектива развития у пакетных предложений и кредитных карт, а также интернет-банкинга, который позволяет совершать банковские операции, не выходя из дома или офиса», - полагает банкир.

Как сообщал УНИАН, остатки депозитов на счетах физлиц за октябрь выросли на 1,3% (с начала года - на 17,7%) - до 430,5 млрд грн, в то время как остатки на счетах юрлиц снизились на 3,6% (с начала года выросли на 4,6%) - до 211,4 млрд грн.

Остатки по кредитам, предоставленным юрлицам, выросли на 1,1% (с начала года - на 8,3%) - до 678,1 млрд грн, физическим лицам - на 0,6% (с начала года - на 3,5%) - до 189,5 млрд грн.

Средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам в национальной валюте, выросла до 15,58% (с 15,21% в сентябре), а по кредитам в иностранной валюте уменьшилась до 8,85% (с 9,66%). Стоимость ресурсов на межбанковском кредитном рынке также выросла - до 4,74% (с 3,13%). В то же время, в октябре произошло снижение средневзвешенной ставки по привлеченным банками депозитам как в национальной валюте - до 9,97% (с 10,09 % в сентябре), так и в иностранной - до 5,76% (с 5,93%).

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