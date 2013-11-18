Ущерб от погодных катаклизмов за 30 лет оценили в 3,8 трлн долл.

Ущерб для мировой экономики от стихийных бедствий и катастроф в 1980-2012 годах лет составил 3,8 триллиона долларов. Об этом сообщается в отчете Всемирного банка, который использовал при подсчетах данные швейцарской перестраховочной компании Munich Re, передает lenta.ru.

В начале исследованного периода ущерб составлял в среднем 50 миллиардов в год, а к настоящему времени вырос до 200 миллиардов долларов в год. Две трети от суммы в 3,8 триллиона пришлись на ущерб от штормов, наводнений и засух, жертвами которых стали около 2,5 миллиона человек.

В денежном отношении сильнее всего пострадали развивающиеся страны, где ущерб от стихийных бедствий в 2001-2006 годах составил один процент ВВП. Для сравнения, развитые страны за аналогичный период по этой же причине потеряли в десять раз меньше.

Всемирный банк призвал развивать меры по предотвращению рисков, связанных с экстремальным ухудшением погодных условий. В качестве примера организация привела циклон в индийском штате Одиша в 1999 году, жертвами которого стали десять тысяч человек, а ущерб составил 4,5 миллиарда долларов. Благодаря развитию мер по предотвращению погодных рисков циклон аналогичной силы «Файлин» в октябре этого года нанес ущерб лишь на 700 миллионов долларов, а его жертвами стали около четырех десятков человек.

Всемирный банк опубликовал отчет об ущербе от стихийных бедствий на фоне ликвидации последствий разрушительного тайфуна «Хаян» на Филиппинах. По состоянию на конец прошлой недели число жертв стихийного бедствия составило 3,6 тысячи человек, еще больше тысячи числятся пропавшими без вести. Власти высказывали опасения, что число жертв может достичь десяти тысяч человек. Экономический ущерб от тайфуна, по оценке рейтингового агентства Moody's, может составить до 14 миллиардов долларов.