Нацбанк продлил требование по обязательной продаже 50% валютной выручки - источник

Национальный банк Украины продлил требования по обязательной продаже 50% валютных поступлений экспортеров еще на полгода, до 17 мая 2014 года, сообщил УНИАН источник в банке со ссылкой на постановления регулятора №453 и №457.

По словам собеседника агентства, указанными постановлениями Нацбанк продлил требование по обязательной продаже 50% валютной выручки экспортеров и по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней.

В то же время, как отметил банкир, регулятор сделал исключение для банков, поступления которых стали объектом обязательной продажи в сентябре текущего года. «Согласно пункту 2 постановления №453, поступления в пользу уполномоченных банков исключены из перечня объектов обязательной продажи, и теперь эти требования касаются поступлений валюты в пользу субъектов, которые не являются банками», - сказал он.

По словам банкира, остальные требования регулятора в части обязательной продажи и сроков расчетов по экспортно-импортным операциям остались без изменений.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк имеет право временно (сроком до 6 месяцев) вводить норму обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте и изменять сроки экспортно-импортных расчетов.

19 ноября 2012 года НБУ ввел обязательную продажу 50% валюты экспортерами и параллельно с этим уменьшил сроки расчета по внешнеэкономическим контрактам со 180 до 90 дней. 17 мая регулятор продлил действие этих норм еще на полгода до 19 ноября.

Постановлением №381 от 25 сентября 2013 года Нацбанк расширил действующие требования по обязательной продаже валюты, распространив их на все поступления в инвалюте из-за границы в адрес юридических лиц (кроме уполномоченных банков) и физических лиц-предпринимателей, а также на собственные операции уполномоченных банков по внешнеэкономическим договорам.

Согласно разъяснениям регулятора, требования по обязательной продаже распространяются на поступления в форме иностранных инвестиций в Украину, на счета резидентов за пределами Украины и возврат ранее перечисленных средств.

В то же время, эти требования не распространяются на внешние заимствования государства, валютные поступления в рамках международных договоров и на кредиты, привлеченные под госгарантии.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 ноября 2013 года составили 20,632 млрд долл., что на 15,95% или 3,914 млрд долл. меньше уровня начала года. В 2012 году резервы Нацбанка сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение золотовалютных резервов Национального банка Украины до 17,8 млрд долл. в 2013 году и до 12,9 млрд долл. в 2014 году, в результате чего курс нацвалюты по отношению к доллару США, по оценкам агентства, может снизиться в 2014 году до 8,5 грн за доллар. Другое агентство, Standard & Poor's, прогнозирует девальвацию гривни в 2014 году до 9,5 грн/долл., но при этом не уточняет предполагаемый уровень падения резервов.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, НБУ удержит размер резервов до конца года на уровне 20 млрд долл., и их дальнейшая динамика зависит от долговой политики государства и поведения регулятора на валютном рынке. Национальный банк Украины в октябре продолжил практику валютных интервенций, которую он возобновил в сентябре после 4-месячного перерыва, и направил на поддержку гривни 297 млн долл. (в эквиваленте) или вдвое меньше предыдущего месяца.