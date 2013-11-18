Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Киева

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Киева в иностранной и национальной валюте на уровне "B-", при этом ухудшило прогноз по рейтингу до негативного со стабильного, сообщается в пресс-релизе агентства, передает Прайм.

Кроме того, Fitch понизило рейтинг столицы Украины по национальной шкале до "BBB(ukr)" с "BBB+(ukr)", прогноз - негативный. Краткосрочный рейтинг города был подтвержден на уровне "B".

Рейтинговое действие последовало за снижением долгосрочного рейтинга Украины. "Подтверждение долгосрочного рейтинга отражает статус Киева как политической, экономической и финансовой столицы Украины", - говорится в релизе.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Fitch Ratings понизило суверенный долгосрочный рейтинг Украины и рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом.

Кроме того, снижен рейтинг евробондов Украины до уровня «В-» с «В».

По мнению аналитиков Fitch, Украина продолжает наращивать дефицит платежного баланса и искусственно сдерживать курс гривни. При этом приток внешнего капитала, по мнению Fitch, вряд ли компенсирует потерю объема резервов. Украина, как отмечается, и во многом ее корпорации и банки, фактически отрезаны от внешних рынков заимствования высоким уровнем рисковой премии по облигациям.

В Fitch обратили внимание, что правительство ищет альтернативные источники ресурсов. В этой связи небольшим просветлением на общем негативном фоне служит перспектива возобновления финансирования страны со стороны Международного валютного фонда. «Соглашение с МВФ позволит сократить фискальный дефицит, усилить гибкость валютного курса и сократить внутренние субсидии. Этот пакет мер будет считаться кредитно-положительным. Соглашение позволит рефинансировать суверенный долг 2014-2015 годов и откроет другие финансовые источники», - подчеркивается в сообщении агентства.

В числе негативных факторов, влияющих на финансовое состояние Украины в среднесрочной перспективе, Fitch отмечает рост ставок по государственным облигациям, перспективу выпуска векселей для оформления бюджетной задолженности, включая задолженность по НДС, а также увеличивающийся фискальный дефицит, растущий из-за потерь государственного нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины».

1 ноября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B-» с «В» и одновременно подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В». Прогнозы по рейтингам - негативные.

Вслед за снижением суверенных рейтингов агентство также пересмотрело рейтинги и прогнозы для Киева, Днепропетровска, Ивано-Франковска, Крыма, для горнорудной компании Ferrexpo и компании Fintest Trading. Последней был присвоен «ССС+» с негативным прогнозом.