После вступления Польши в ЕС цены на товары для жителей страны упали на 70%

После вступления Польши в Евросоюз цены на товары для жителей страны упали на 70%, сообщил генеральный консул Республики Польши в Донецке Якуб Волонсевич.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Донецке на круглом столе, организованном Центром исследования европейского единства, говоря о тех преимуществах, которые получили рядовые граждане Польши от вступления страны в Европейский Союз.

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«Что касается обычного человека – цены в магазинах Польши после входа в Евросоюз упали на 70%. То есть, те монополии, которые существовали раньше, государственные и другие, они ушли, потому что не сумели держать так высоко цены. Это очень важно», - сказал генконсул.

При этом он добавил, что «и сейчас цены на продовольствие, на любые товары, которые раньше продавались в три раза дороже, свободны, и не могут быть выше, чем в других странах Евросоюза. Потому что существуют единые принципы. Не может товар в Польше стоить, например, в 2 раза дороже, чем в Германии, потому что предприниматели поедут сразу в Германию и купят этот товар там. И цены сравниваются. Это преимущество», - объяснил Волонсевич.