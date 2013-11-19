Евросоюз обсуждает льготные кредиты странам для стимулирования реформ - СМИ

Европейский союз рассматривает возможность стимулирования стран к долгосрочным экономическим преобразованиям путем предоставления им кредитов по ставкам ниже рыночных, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg, которое цитирует представителя ЕС.

В настоящее время предложение находится на ранней стадии обсуждения. Его целью является стимулирование реформ в сфере трудовой политики, профессиональной подготовки и судебной системы.

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"Кредиты могут быть привлекательными для небольших стран, которые не имеют широкого доступа к рынку, в то время как крупные страны могут получить преимущества от более свободной бюджетной политики в обмен на приверженность реформам", - говорится в сообщении.

Дипломаты впервые рассмотрят проект на будущей неделе во время совещания по подготовке встречи лидеров ЕС в декабре.

По словам чиновника, если соглашение перейдет в стадию договора, оно будет направлено на страны, которые еще не связаны полномасштабным планом по спасению экономики или санкциями, связанными с макроэкономическими диспропорциями.