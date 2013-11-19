«Брокбизнесбанк» увеличивает уставный капитал почти в 7 раз - до 17 млрд грн

Входящий в группу крупных финансовых учреждений «Брокбизнесбанк» увеличивает уставный капитал в 6,7 раз - до 17,0 млрд грн путем дополнительного выпуска акций, сообщается на сайте банка.

Согласно сообщению, решение об увеличении уставного капитала было принято на внеочередном собрании акционеров 18 ноября.

«Увеличение капитала свидетельствует о поддержке банка акционерами, и обеспечит возможность реализации стратегических планов развития и усиления позиции на финансовом рынке», - цитирует пресс-служба слова председателя правления банка Игоря Фрацкевича.

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года группа компаний ВЕТЭК заявила о вхождении в акционерный капитал «Брокбизнесбанка», а в августе прежние мажоритарные акционеры банка - Александр и Сергей Буряки сообщили о продаже большей части своих акций, в результате чего доля каждого из них снизилась до уровня менее 10%.

Справка УНИАН. «Брокбизнесбанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупных банков.

По итогам января-сентября 2013 года банк нарастил прибыль в 1,99 раза - до 5,445 млн грн.