Пшонка: найдены дополнительные материалы о выведении Тимошенко и Лазаренко денег за границу

Специалисты международной юридической организации, к которым за помощью обратилось Министерство доходов и сборов Украины, нашли еще материалы, указывающие на незаконное выведение экс-премьер-министрами Юлией Тимошенко и Павлом Лазаренко средств на счета зарубежных банков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

По его словам, кроме двух счетов, которые были обнаружены международной юридической организацией и на которых сохраняется более 500 млн дол., найдены еще данные относительно незаконного перевода средств, материалы по ним будут оформлены и переданы в Женевский суд.

На уточняющий вопрос, о каких суммах в этих материалах идет речь, Пшонка ответил, что там фигурируют “еще миллионы долларов”.

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В то же время, генпрокурор отметил, что на данное время нельзя сказать, сколько времени необходимо для возвращения этих средств в Украину.

Как отметил генпрокурор, Украина впервые за годы своего существования сталкивается с такой процедурой возвращения денег, и, как известно, по этим делам необходимо сначала, чтобы банки раскрыли счета, потом чтобы было установлено, кто, когда, где, для кого, с какой целью перечислял деньги.

“Поэтому не один день, не один месяц, не одно полугодие этот вопрос займет времени”, - отметил Пшонка.

Он также заметил, что, со своей стороны, Генпрокуратура Украины заинтересована в сотрудничестве в этом вопросе с генпрокуратурой Швейцарии, и эта договоренность была достигнута.

“Но всю работу проводит Министерство доходов и сборов, но и Генпрокуратура в стороне стоять не будет”, - сказал Пшонка.