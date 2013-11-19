Банкиры объяснили причины снижения доли недействующих кредитов

Снижение доли недействующих кредитов в их общем объеме в украинских банках в третьем квартале 2013 года обусловлено урегулированием проблемной задолженности и ростом кредитования, сообщила УНИАН Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ).

По данным ассоциации, доля недействующих кредитов в кредитном портфеле банковской системы в третьем квартале 2013 года снизилась на 1,18 п.п. - до 14,02%.

«Снижение показателя произошло как за счет уменьшения объема недействующих кредитов, на 9,85 млрд грн - до 158,78 млрд грн, так и благодаря росту совокупного валового кредитного портфеля, на 23,02 млн грн - до 1,132 трлн грн», - говорится в сообщении НАБУ.

Также снизился объем резервов по предоставленным кредитам на 2,2% - до 127,85 млрд грн, что, по информации ассоциации, обусловлено пересмотром классификации активов по рискам и снижением объема просроченной задолженности.

«На начало октября 2013 года уровень резервирования кредитного портфеля банковской системы составил 11,3% (по состоянию на 1 июля - 11,5%)», - отмечается в сообщении. При этом, как отмечается в сообщении, просроченная задолженность по кредитам в достаточной степени покрывается сформированными резервами (в 1,7 раза), а показатели адекватности капитала банковской системы Украины существенно превышают минимальные нормативные значения.

Как сообщал УНИАН, объем кредитов, предоставленных банками предприятиям реального сектора экономики, по итогам третьего квартала 2013 года достиг 647,273 млрд грн, или 72,3% от общего объема предоставленных кредитов, что на 3,02 п.п. больше, чем годом ранее. В третьем квартале 2013 года по сравнению с предыдущим кварталом рост кредитов реального сектора составил 24,176 млрд грн, или 0,44 п.п.

Доля недействующих кредитов в совокупном объеме кредитов по итогам третьего квартала выросла на 0,22 п.п. - до 14,02%, в то время как по сравнению с предыдущим кварталом текущего года доля недействующих кредитов снизилась на 1,18 п.п.

Общий объем остатков по кредитам в сентябре увеличился на 13,4 млрд грн, или на 1,6% (с начала года - на 6,1%) - до 859,1, в том числе остатки по кредитам юрлицам выросли на 2,0% (с начала года - на 7,1%) - до 670,6 млрд грн, физлицам - на 0,3% (с начала года - на 3,0%) - до 188,5 млрд грн.

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в сентябре 2013 года по сравнению с августом сократился на 0,8%, или на 601 млн грн, - до 74,681 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в сентябре текущего года по сравнению с августом снизилась на 0,16 п.п. - до 8,91%. По итогам января-сентября по сравнению с началом года рост просроченной задолженности составил 2,98%, или 2,161 млрд грн.

Общий объем остатков по кредитам в октябре вырос на 8,6 млрд грн, или на 1% (с начала года - на 7,2%), - до 867,6 млрд грн, в том числе остатки по кредитам юрлицам выросли на 1,1% (с начала года - на 8,3%) - до 678,1 млрд грн, физическим лицам - на 0,6% (с начала года - на 3,5%) - до 189,5 млрд грн.