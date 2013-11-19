ОЭСР ухудшила прогноз развития мировой экономики

Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) снизила прогноз по росту мировой экономики на текущий и следующий годы из-за замедления темпов роста развивающихся стран.

Согласно новому прогнозу, мировая экономика вырастет на 2,7% в этом году и на 3,6% - в следующем, что значительно меньше майского прогноза, который составлял 3,6% и 5,8%, соответственно, передает ПРАЙМ.

«Большинство стран с развивающейся экономикой имеют слабые места, поэтому они не смогут продолжать расти в том же темпе, как раньше, - заявил главный экономист ОЭСР Пьер Карло Падоан. - Раньше они были важной движущей силой поддержки роста мировой экономики в тяжелые времена. Сейчас происходит обратный процесс».

Глобальная экономическая активность и торговля, по мнению ОЭСР, будет постепенно укрепляться в 2014-2015 годах, однако восстановление останется скромным. Как отмечается в докладе, восстановление связано с улучшением фискальных условий, поддержкой монетарных политик, ослаблением давления со стороны политик затягивания поясов на государственных бюджетах.

Замедление роста на развивающихся рынках, как ожидается, может оказать некоторое давление на экономическую активность в развитых экономиках. ОЭСР отмечает, что глобальная экономика продолжает увеличиваться скромными темпами. Прогноз на текущий и следующий годы был понижен, в основном, в связи с ухудшением ожиданий по экономикам развивающихся стран. Влияние на понижение прогноза также оказали реакции на летние дискуссии о возможности ФРС США свернуть QE и на процесс поднятия потолка госдолга в США текущей осенью.